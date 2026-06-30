Στην Ρέτζιο Εμίλια της Ιταλίας, η αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα που θεωρείται ο δράστης της δολοφονίας του πιτσαδόρου Ραφαέλε Στίπα, ο οποίος μαχαιρώθηκε θανάσιμα μέσα στο κατάστημά του στη Ρέτζιο Εμίλια το βράδυ της Δευτέρας, 29 Ιουνίου.

Η επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 22:30, στην πιτσαρία Yoghi, στην οδό Via Gran Sasso d’Italia, στη νότια περιοχή της πόλης, κοντά στο νοσοκομείο.

Το θύμα, ο Ραφαέλε Στίπα, περίπου 67 ετών, καταγόταν από το Κάπο ντ’Ορλάντο της επαρχίας Μεσίνα, αλλά ζούσε εδώ και πολλά χρόνια στη Ρέτζιο Εμίλια, όπου διατηρούσε την πιτσαρία τα τελευταία είκοσι χρόνια.

Η αδελφή του, η οποία τραυματίστηκε κατά την επίθεση, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Santa Maria Nuova.

Ο ύποπτος εντοπίστηκε γύρω στις 2:00 τα ξημερώματα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας, που φαίνεται πως ήταν τακτικός πελάτης της πιτσαρίας, μπήκε στο κατάστημα ζητώντας μια δωρεάν πίτσα. Ο πιτσαδόρος φέρεται να του απάντησε αρνητικά, λέγοντάς του: «Σου έχω ήδη κεράσει τρεις, τώρα φτάνει». Τότε ο δράστης τον μαχαίρωσε, τραυματίζοντας επίσης και την αδελφή του. Στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Η δολοφονία καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας που βρίσκονταν στο εσωτερικό του καταστήματος. Το βιντεοληπτικό υλικό αποδείχθηκε καθοριστικής σημασίας, καθώς επέτρεψε στην αστυνομία να ταυτοποιήσει τον δράστη, να τον εντοπίσει και να τον συλλάβει μέσα στη νύχτα.

Σε αντίθεση με όσα είχαν αρχικά γίνει γνωστά, πρόκειται για έναν άνδρα ιταλικής υπηκοότητας, περίπου 40 ετών, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα εξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες.

Όλη η κοινότητα της Ρέτζιο Εμίλια και συγκεκριμένα της γειτονιάς της πιτσαρίας είναι σοκαρισμένη.





Il delitto era accaduto nella tarda serata di ieri all'interno della pizzeria Yoghi in via Gran Sasso d'Italia, nella zona sud della città. Il presunto killer era un cliente abituale: avrebbe chiesto alla vittima una pizza gratis e, vedendosela negata, avrebbe reagito estraendo… pic.twitter.com/ElemxQAOSJ — Sky tg24 (@SkyTG24) June 30, 2026





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Πηγή: ΕΡΤ