Την έναρξη έρευνας για «απόπειρα ανθρωποκτονίας» ανακοίνωσε ο γενικός εισαγγελέας του Μονακό Στεφάν Τιμπό, μετά τη χθεσινή πρωτοφανή επίθεση με παγιδευμένο με εκρηκτικά δέμα που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ανθρώπων, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση.

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε ο Τιμπό, αρνήθηκε να επιβεβαιώσει την ταυτότητα του στόχου της επίθεσης.

Σύμφωνα με πολλές πηγές πρόκειται για τον Ουκρανό ολιγάρχη Βαντίμ Ερμολάεφ, μόνιμο κάτοικο του Μονακό, η ζωή του οποίου δεν βρίσκεται πλέον σε κίνδυνο μετά τον τραυματισμό του.

Μία γυναίκα που επίσης τραυματίστηκε στην επίθεση εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και η ζωή της παραμένει σε κίνδυνο, ενώ ένας 13χρονος έφηβος φέρει πιο ελαφρά τραύματα.

Όπως εξήγησε ο Τιμπό, οι έρευνες επικεντρώνονται σε έναν δράστη ο οποίος φέρεται να εξαπέλυσε την επίθεση.



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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ