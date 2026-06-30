Ο ουκρανικός στρατός έπληξε το ρωσικό κέντρο δορυφορικών επικοινωνιών της Ντουμπνά στην περιφέρεια της Μόσχας σήμερα, για δεύτερη φορά, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Σήμερα, οι κυρώσεις μας μεγάλου βεληνεκούς κατά της Ρωσίας για αυτόν τον πόλεμο έφθασαν για άλλη μια φορά στο κέντρο δορυφορικών επικοινωνιών της Ντουμπνά στην περιφέρεια της Μόσχας», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω Telegram, αναφερόμενος στις ουκρανικές επιθέσεις βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η εγκατάσταση αυτή, που βρίσκεται σε απόσταση άνω των 500 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα, χρησιμοποιείται για επιχειρήσεις αναγνώρισης και για τον συντονισμό των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το γενικό επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, το κέντρο δέχθηκε ουκρανική επίθεση και την περασμένη εβδομάδα.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν πρόσφατα τέσσερα παρόμοια ρωσικά κέντρα στις περιφέρειες της Μόσχας και του Βλαντίμιρ.





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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ