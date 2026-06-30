Ένα μωρό έξι μηνών έχασε σήμερα τη ζωή του όταν θραύσματα από μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) έπεσαν σε ιδιωτικό κτίριο στην περιφέρεια της Μόσχας, δήλωσε ο κυβερνήτης Αντρέι Βορομπιόφ μέσω Telegram.

Το μωρό απομακρύνθηκε από το κτίριο μαζί με ένα ακόμα παιδί και δύο άλλους επιζώντες, αλλά κατέληξε καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο, δήλωσε ο κυβερνήτης.

Ένας ακόμα άνδρας σκοτώθηκε στη διάρκεια της νύχτας σε ουκρανική επίθεση με drone στη ρωσική περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ