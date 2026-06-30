Δώδεκα χρόνια μετά από την εξαφάνιση της πτήσης ΜΗ370, της Malaysia Airlines, ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της πολιτικής αεροπορίας εξακολουθεί να παραμένει χωρίς οριστική απάντηση. Παρά τις πολυετείς έρευνες, τις αναλύσεις δορυφορικών δεδομένων και τις αποστολές εξερεύνησης στον Ινδικό Ωκεανό, το μεγαλύτερο μέρος του αεροσκάφους δεν έχει εντοπιστεί ακόμη.

Η πτήση ΜΗ370 ξεκίνησε από την Κουάλα Λουμπούρ τα ξημερώματα της 8ης Μαρτίου 2014, με προορισμό το Πεκίνο. Στο αεροσκάφος υπήρχαν συνολικά 239 άτομα, εκ των οποίων 227 επιβάτες και 12 μέλη πληρώματος. Σε λιγότερο από μία ώρα μετά την απογείωση η επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου χάθηκε, ενώ το αεροσκάφος εξαφανίστηκε από τα πολιτικά ραντάρ. Στη συνέχεια στρατιωτικά ραντάρ έδειξαν ότι το αεροσκάφος άλλαξε πορεία και πήγαινε προς τα Δυτικά, διασχίζοντας τη Μαλαισιανή χερσόνησο πριν χαθούν οριστικά τα ίχνη του.

Ωστόσο, τα αυτόματα σήματα επικοινωνίας με δορυφόρο της Inmarsat αποκάλυψαν ότι η πτήση συνέχισε να πετά για περίπου έξι ακόμη ώρες οδηγώντας τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι κατέληξε στον νότιο Ινδικό Ωκεανό.

Η μεγαλύτερη επιχείρηση αναζήτησης στην ιστορία

Η πτήση ΜΗ370 πυροδότησε την μεγαλύτερη και ακριβότερη επιχείρηση αναζήτησης που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ για εμπορική πτήση. Στις έρευνες συμμετείχαν δεκάδες χώρες, ενώ χαρτογραφήθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα του βυθού του Ινδικού Ωκεανού.

Παρά τις συνεχείς προσπάθειες εύρεσης του αεροσκάφους, το κύριο τμήμα του δεν εντοπίστηκε ποτέ. Τα μόνα επιβεβαιωμένα στοιχεία ήταν διάφορα συντρίμμια που βρέθηκαν στις ακτές της Ανατολικής Αφρικής και σε νησιά του Ινδικού Ωκεανού, επιβεβαιώνοντας ότι το αεροσκάφος κατέληξε στη θάλασσα.

Τα σενάρια

Οι επίσημες έρευνες δεν κατέληξαν σε οριστικό συμπέρασμα για τα αίτια της εξαφάνισης.

Ερευνητές από τη Μαλαισία δεν είχαν αποκλείσει αρχικά την πιθανότητα το αεροσκάφος να είχε παρεκτραπεί εσκεμμένα από την πορεία του.

Μια απο τις θεωρίες αφορά τον κυβερνήτη της πτήσης, τον 53χρονο Ζαχάρι Σαχ. Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, ο πιλότος φέρεται να απέκλεισε τον συγκυβερνήτη από το πιλοτήριο, να απενεργοποίησε τα συστήματα επικοινωνίας και να προκάλεσε αποσυμπίεση της καμπίνας προκαλώντας έλλειψη οξυγόνου στους επιβάτες και το πλήρωμα. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη θεωρία, ο κυβερνήτης φέρεται να οδήγησε το αεροσκάφος κατά μήκος των συνόρων Μαλαισίας και Ταϊλάνδης, ώστε να αποφύγει τον εντοπισμό από τα στρατιωτικά ραντάρ. Ωστόσο, η επίσημη έκθεση των ερευνητών δεν κατέληξε σε συμπέρασμα που να στηρίζει αυτό το σενάριο, επισημαίνοντας ότι δεν προέκυψαν ενδείξεις πως ο κυβερνήτης αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα ή παρουσίαζε αλλαγές στη συμπεριφορά του.

Μια δεύτερη εκδοχή μιλά για ενδεχόμενο αεροπειρατείας από άτομο εντός του αεροσκάφους. Παρότι στο αεροδρόμιο της Κουάλα Λουμπούρ είχαν εφαρμοστεί τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, οι ερευνητές δεν απέκλεισαν κανένα ενδεχόμενο στα πρώτα στάδια της έρευνας.Μεταξύ των επιβατών βρίσκονταν δύο Ιρανοί που ταξίδευαν με κλεμμένα ευρωπαϊκά διαβατήρια, γεγονός που αρχικά προκάλεσε υποψίες για πιθανή τρομοκρατική ενέργεια. Ωστόσο, οι έρευνες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για παράτυπους μετανάστες, χωρίς να προκύψουν στοιχεία που να τους συνδέουν με τρομοκρατική δράση.Παράλληλα, εξετάστηκε και το ενδεχόμενο εμπλοκής μέλους του πληρώματος, χωρίς όμως να προκύψουν στοιχεία που να το υποστηρίζουν. Οι έρευνες δεν εντόπισαν ενδείξεις που να συνδέουν οποιοδήποτε μέλος του πληρώματος με την εξαφάνιση της πτήσης.

Παρότι κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί πολλές θεωρίες για την εξαφάνιση της πτήσης MH370, καμία δεν έχει επιβεβαιωθεί. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, μόνο ο εντοπισμός του αεροσκάφους μπορεί να δώσει οριστικές απαντήσεις.

Μέχρι τότε, η εξαφάνιση της πτήσης MH370 εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα άλυτα μυστήρια στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας.

Οι άκαρπες έρευνες

Η Ocean Infinity είχε πραγματοποιήσει έρευνες μέχρι το 2018 και πέρυσι υπέγραψε μια νέα συμφωνία με τη Μαλαισία για την επανέναρξη της αναζήτησης σε περιοχή 15.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, η εταιρία θα λάβει αμοιβή ύψους 70 εκατ. δολαρίων μόνο εφόσον εντοπιστεί το κουφάρι του αεροσκάφους. Η συνεργασία ισχύει για 12 μήνες, από την 1η Ιουλίου του τρέχοντος έτους, έως τις 30 Ιουνίου 2027, όπως δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών της Μαλαισίας.

«Η απόφαση καταδεικνύει τη διαρκή και ακλόνητη δέσμευση της κυβέρνησης να προσφέρει έναν επίλογο στους συγγενείς εκείνων που επέβαιναν στην πτήση MH370», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

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