Η κινηματογραφική βιογραφία «Michael», σε σκηνοθεσία του Αντουάν Φουκουά, εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες της χρονιάς, προκαλώντας παράλληλα έντονες αντιδράσεις για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει τη ζωή του «Βασιλιά της Ποπ».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα διεθνών μέσων, η ταινία έχει σημειώσει εντυπωσιακή πορεία στο παγκόσμιο box office, καταγράφοντας εισπράξεις που την κατατάσσουν ανάμεσα στις πιο επιτυχημένες βιογραφικές παραγωγές όλων των εποχών .H ταινία είχε ήδη αναδειχθεί ως η πιο επιτυχημένη μουσική βιογραφία, αφήνοντας πίσω της το Bohemian Rhapsody του 2018. Τώρα η ιστορία του Μάικλ Τζάκσον εκθρονίζει την ιστορία του Οπενχάιμερ ως άλλη πυρηνική βόμβα σε ταμεία ανά τον κόσμο

Το φιλμ αφηγείται τη διαδρομή του Μάικλ Τζάκσον από τα παιδικά του χρόνια με τους Jackson 5 μέχρι την καθιέρωσή του ως παγκόσμιου μουσικού φαινομένου. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκεται ο ανιψιός του τραγουδιστή, Τζαφάρ Τζάκσον, ενώ συμμετέχουν επίσης οι Κόλμαν Ντομίνγκο και Νία Λονγκ ως οι γονείς του.





Έντονη κριτική για τις παραλείψεις

Παρά την εμπορική επιτυχία, η ταινία έχει δεχθεί σφοδρή κριτική από μεγάλο μέρος του κινηματογραφικού Τύπου.

Κριτικοί υποστηρίζουν ότι η παραγωγή αποφεύγει να ασχοληθεί με τις σοβαρές κατηγορίες περί σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων που σημάδεψαν τα τελευταία χρόνια της ζωής του τραγουδιστή, παρουσιάζοντας μια εξιδανικευμένη εικόνα της προσωπικότητάς του.

Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το αρχικό σενάριο περιλάμβανε αναφορές στις υποθέσεις αυτές, ωστόσο τροποποιήθηκε πριν από την ολοκλήρωση της παραγωγής, με αποτέλεσμα η αφήγηση να ολοκληρώνεται χρονικά πριν από την περίοδο κατά την οποία διατυπώθηκαν οι καταγγελίες.

Η εξέλιξη αυτή αποτέλεσε αντικείμενο έντονης κριτικής, με αρκετά διεθνή μέσα να κάνουν λόγο για μια βιογραφία που αποφεύγει τα πιο αμφιλεγόμενα κεφάλαια της ζωής του καλλιτέχνη.

Αποθέωση για τον Τζαφάρ Τζάκσον

Αντίθετα, σχεδόν ομόφωνη είναι η αναγνώριση για την ερμηνεία του Τζαφάρ Τζάκσον.

Οι περισσότεροι κριτικοί εξήραν την εντυπωσιακή ομοιότητά του με τον θείο του, ιδιαίτερα στις χορογραφίες και τις σκηνές των συναυλιών, όπου χρησιμοποιούνται οι αυθεντικές φωνητικές ερμηνείες του Μάικλ Τζάκσον.

Αρκετοί σχολιαστές σημειώνουν ότι οι μουσικές σκηνές αποτελούν το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της παραγωγής, προσφέροντας μια έντονα νοσταλγική εμπειρία για τους θαυμαστές του.

Οικογενειακές εντάσεις

Παράλληλα με την κινηματογραφική επιτυχία, διεθνή δημοσιεύματα κάνουν λόγο για εντάσεις στο εσωτερικό της οικογένειας Τζάκσον.

Οι πληροφορίες αναφέρουν διαφωνίες σχετικά με τον τρόπο παρουσίασης της ιστορίας του τραγουδιστή, αλλά και με τη διαχείριση της περιουσίας του, η οποία αποτελεί αντικείμενο μακροχρόνιων δικαστικών αντιπαραθέσεων.

Νέα ώθηση στη μουσική του

Η επιτυχία της ταινίας φαίνεται πως αναζωπύρωσε και το ενδιαφέρον του κοινού για τη μουσική του Μάικλ Τζάκσον.

Μετά την κυκλοφορία της, τα τραγούδια του κατέγραψαν σημαντική αύξηση στις ακροάσεις μέσω υπηρεσιών streaming και στις προβολές σε ψηφιακές πλατφόρμες, επιβεβαιώνοντας ότι η μουσική του εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρή απήχηση σε παγκόσμιο επίπεδο.