Ανεξέλεγκτη μαίνεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 14:00 στην περιοχή Τζανταρλί της Σμύρνης στη δυτική Τουρκία, η οποία πλησιάζει σε κατοικημένη περιοχή.

Πυροσβεστικές δυνάμεις τόσο από αέρος όσο και από εδάφους δίνουν μάχη για να περιοριστεί η φωτιά, η οποία εξαπλώθηκε γρήγορα σε παρακείμενες δασικές εκτάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων.

Τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι για την κατάσβεση επιχειρούν επτά αεροπλάνα, οκτώ ελικόπτερα και 35 πυροσβεστικά οχήματα, με το έργο της κατάσβεσης να κρίνεται ιδιαίτερα δύσκολο.





Çandarlı’da kontrol altına alınması için yoğun mücadele verilen yangın bölgesinde, rüzgarın etkisiyle alevler yeniden yükseldi. pic.twitter.com/qSdOztJrwR — İZMİR’İN NABZI (@izmirinnabzi) June 29, 2026

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Πηγή: cnn.gr