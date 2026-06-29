Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών σχεδιάζει να στείλει 10.000 νεκρόσακους στη Βενεζουέλα, εν μέσω φόβων ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί δραματικά τις επόμενες ημέρες. Ο πιο πρόσφατος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για τουλάχιστον 1.719 νεκρούς.

«Δεν πρόκειται να κάνω εικασίες για αριθμούς που η κυβέρνηση (σ.σ. της Βενεζουέλας) δεν έχει ανακοινώσει επισήμως», δήλωσε σήμερα ο συντονιστής του ΟΗΕ για την ανθρωπιστική βοήθεια στη χώρα Τζανλούκα Ραμπόλα Ντελ Τίνταρο κατά τη διάρκεια ενημέρωσης εκπροσώπων του Τύπου, όταν ρωτήθηκε σχετικά με τον αριθμό των αγνοουμένων μετά τους ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, που συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου.

Επισημαίνοντας όμως πως με 2.500 κτίρια να έχουν καταστραφεί, «τα περισσότερα εκ των οποίων ολοσχερώς», γνωστοποίησε πως ο ΟΗΕ σχεδιάζει να στείλει 10.000 νεκρόσακους στη Βενεζουέλα. «Είναι πολύ λυπηρό και ελπίζουμε ειλικρινά ότι ο αριθμός (των νεκρών) θα είναι πολύ μικρότερος από αυτόν», συμπλήρωσε.

Παράλληλα επαίνεσε την ταχεία κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας και την αλληλεγγύη που επιδεικνύουν οι κάτοικοι. Αναφέρθηκε σε πάνω από 40 ομάδες διάσωσης από 27 χώρες, κάτι που μεταφράζεται σε «περισσότερους από 2.000 διασώστες και λοιπό προσωπικό στην περιοχή, με περισσότερα από 160 (ειδικά εκπαιδευμένα) σκυλιά». Σωστικά συνεργεία από το εξωτερικό κατάφεραν να ανασύρουν επτά επιζώντες την Κυριακή από τα ερείπια κτιρίων, συμπλήρωσε.



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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ