Δεν έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον τις προσεχείς ημέρες, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος Τύπου του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ. Ανέφερε πως ιρανική αντιπροσωπεία θα επισκεφθεί το Κατάρ αυτήν την εβδομάδα, αλλά διευκρίνισε πως η επίσκεψη αυτή δεν συνδέεται με την παρουσία αμερικανών αξιωματούχων στην Ντόχα.

Το Ιράν δεν έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, καθώς η διεξαγωγή τους προϋποθέτει την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης (MoU), ζήτημα που είναι υψίστης σημασίας για την Τεχεράνη, συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών.



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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ