Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μία συνάντηση για το Ιράν θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη στην Ντόχα του Κατάρ, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

"Το Ιράν έχει ζητήσει συνάντηση. Αυτή θα λάβει χώρα αύριο στην Ντόχα", έγραψε το Τραμπ με κεφαλαία γράμματα σε σημερινή ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το Κατάρ μεσολαβεί, μαζί με το Πακιστάν, στις συνομιλίες ανάμεσα στις δύο χώρες για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ δήλωσε ότι οι απεσταλμένοι του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, θα συμμετάσχουν στη συνάντηση με το Ιράν που αναμένεται να λάβει χώρα στην Ντόχα την Τρίτη.

"Ο ειδικός απεσταλμένος Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ θα μεταβούν στην Ντόχα για υψηλού επιπέδου συναντήσεις αυτή την εβδομάδα, καθώς συνεχίζουμε να συζητάμε το μνημόνιο κατανόησης. Στο περιθώριο αυτών των υψηλού επιπέδου συνομιλιών, θα είναι οι τεχνικές συνομιλίες", είπε σε συνέντευξη που παραχώρισε σήμερα στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ