Η Συρία αναδεικνύεται, σύμφωνα με την ισραηλινή ηγεσία, σε πιθανό πεδίο μελλοντικής τριβής μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, καθώς η Άγκυρα κλιμακώνει τη ρητορική της έναντι του Ισραήλ και παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις στον Λίβανο, τη Συρία και το Ιράν.

Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, δήλωσε το απόγευμα σε διάσκεψη Τύπου, ότι η νέα επιθετικότητα του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποδίδεται στην ανησυχία της Άγκυρας για τα πρόσφατα ισραηλινά στρατιωτικά και διπλωματικά κέρδη στην περιοχή.

Ο ισραηλινός ΥΠΑΜ συνέδεσε τη νέα ένταση με τις εξελίξεις στον Λίβανο, τα πλήγματα που έχει δεχθεί η Χεζμπολάχ, καθώς και με την ισραηλινή επίθεση κατά του Ιράν. Όπως ανέφερε, ο Τούρκος Πρόεδρος εμφανίζεται ενοχλημένος από τη συμφωνία που προωθείται μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου και από την ενίσχυση της ισραηλινής θέσης στην περιφέρεια.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας στη Συρία, την οποία χαρακτήρισε ως το βασικό πιθανό σημείο τριβής με την Τουρκία. Όπως είπε, το Ισραήλ παρακολουθεί το ενδεχόμενο η Άγκυρα να επιχειρήσει να εμβαθύνει τη στρατιωτική της παρουσία στη χώρα, είτε μέσω βάσεων είτε μέσω κινήσεων που θα μπορούσαν να περιορίσουν την ελευθερία δράσης των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Ο κ. Κατς υπογράμμισε πάντως ότι, στην παρούσα φάση, δεν υπάρχει άμεση επιχειρησιακή απειλή στρατιωτικής αντιπαράθεσης με την Τουρκία. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι το Ισραήλ παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή και προετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ο ισραηλινός στρατός δεν προτίθεται να αποχωρήσει από τη ζώνη ασφαλείας στη Συρία, όσο, όπως είπε, δεν έχει αρθεί η απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ.



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Πηγή: ΚΥΠΕ