Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν τη Δευτέρα ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, με αντικείμενο τις διμερείς σχέσεις, τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, καθώς και την επικείμενη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, ο κ. Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία επιδιώκει την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεών της με τη Γερμανία και τόνισε τη σημασία της συνέχισης των αμοιβαίων πρωτοβουλιών προς αυτή την κατεύθυνση.

Αναφερόμενος στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Τούρκος Πρόεδρος σημείωσε ότι η Άγκυρα αναμένει από τους συμμάχους μια «ισχυρή δέσμευση» για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, με παράλληλη διατήρηση και ενδυνάμωση του διατλαντικού δεσμού.

Κατά τη συνομιλία συζητήθηκε επίσης ο πόλεμος Ρωσίας–Ουκρανίας. Ο κ. Ερντογάν επανέλαβε ότι η Τουρκία συνεχίζει τις προσπάθειές της για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης και για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Η τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες πριν τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στην ατζέντα της οποίας αναμένεται να κυριαρχήσουν η ευρωπαϊκή ασφάλεια, η ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Συμμαχίας και οι εξελίξεις στην Ουκρανία.



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Πηγή: ΚΥΠΕ