Τη σημασία της ενότητας των συμμάχων ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα υπογράμμισε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλας, σε συνέντευξή της στο πρακτορείο Anadolu. Παράλληλα, χαρακτήρισε την Τουρκία στρατηγικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναδεικνύοντας τον ρόλο της στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, τη μετανάστευση, τη Μέση Ανατολή και τον Καύκασο, ενώ αναφέρθηκε και στο Κυπριακό.

Η σημασία της Συνόδου του ΝΑΤΟ

Λίγο πριν από την επίσκεψή της στην Τουρκία στις 29-30 Ιουνίου, η Κάγια Κάλας δήλωσε στο Anadolu ότι η φετινή Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων για τη Συμμαχία και ότι η επίδειξη ενότητας αποτελεί βασική προτεραιότητα.

«Βεβαίως, πριν από κάθε Σύνοδο λέγεται ότι είναι ιστορική, όμως αυτή τη φορά είναι πράγματι έτσι. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντικό, όπως αναφέρατε, ότι οι διατλαντικές σχέσεις έχουν επίσης δεχθεί σοβαρές πιέσεις και γι’ αυτό η επίδειξη ενότητας είναι εξαιρετικά σημαντική, όχι μόνο για τη Συμμαχία αλλά και απέναντι στους αντιπάλους μας».

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας ανέφερε ότι θα επισκεφθεί την Τουρκία μαζί με τους Ευρωπαίους Επιτρόπους που είναι αρμόδιοι για τη διεύρυνση και τη μετανάστευση, λόγω του κεντρικού ρόλου της χώρας σε σειρά γεωπολιτικών ζητημάτων.

Σημείωσε ακόμη ότι τα βασικά θέματα της ατζέντας του ΝΑΤΟ αφορούν την αύξηση της αμυντικής παραγωγής, την ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της Συμμαχίας και την εξέταση του «τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε για την Ουκρανία».

Ευρωπαϊκή άμυνα και ΝΑΤΟ

Η Κάλας απέρριψε τα σενάρια δημιουργίας ξεχωριστού ευρωπαϊκού στρατού, επισημαίνοντας ότι οι χώρες-μέλη διαθέτουν ήδη τις εθνικές τους ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες αποτελούν μέρος της συνολικής δομής άμυνας του ΝΑΤΟ.

«Είναι αδύνατο κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ να δημιουργήσει έναν ακόμη στρατό, ο οποίος στη συνέχεια θα υπάγεται σε ευρωπαϊκή ηγεσία».

«Οι απειλές είναι περιφερειακές, επομένως και η απάντηση πρέπει να είναι περιφερειακή».

Πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ βρίσκονται σε στενή συνεργασία ώστε να αποφεύγονται οι επικαλύψεις, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού πυλώνα της Συμμαχίας.

Παράλληλα, επισήμανε ότι τα κράτη-μέλη ενθαρρύνονται να προχωρούν σε κοινές προμήθειες αμυντικού εξοπλισμού, καθώς ορισμένες δυνατότητες είναι υπερβολικά δαπανηρές για να αποκτηθούν από κάθε χώρα ξεχωριστά.

Αναφερόμενη στα διδάγματα από τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε:

«Έχουμε πολλά να μάθουμε από την Ουκρανία όσον αφορά τις δυνατότητες, τις νέες δυνατότητες, όπως είναι η άμυνα απέναντι στα drones».

Η Τουρκία, το Κυπριακό και η στρατηγική συνεργασία

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας χαρακτήρισε την Τουρκία σημαντικό παράγοντα για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και υπογράμμισε ότι οι Βρυξέλλες επιδιώκουν στενή συνεργασία με την Άγκυρα σε σειρά περιφερειακών ζητημάτων.

«Η Τουρκία διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ» και «μια πολύ ισχυρή αμυντική βιομηχανία».

Πρόσθεσε ακόμη:

«Η Τουρκία έχει έναν πολύ, πολύ σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και στην περιφερειακή σταθερότητα».

Αναφερόμενη στον Καύκασο και το ευρύτερο περιβάλλον ασφαλείας, σημείωσε:

«Οπωσδήποτε πρέπει να έχουμε συνομιλίες με την Τουρκία».

Η Κάλας υπογράμμισε, ωστόσο, ότι το Κυπριακό εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό θέμα στις σχέσεις Άγκυρας-Βρυξελλών. Παράλληλα εξέφρασε τη στήριξή της στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες για την προώθηση του διαλόγου μεταξύ των εμπλεκομένων πλευρών.

«Πιστεύω ότι θα ξεκλείδωναν πολλά ζητήματα εάν υπήρχε μια ειρηνική λύση».

Χαρακτήρισε επίσης την Τουρκία «εταίρο στρατηγικής σημασίας», επικαλούμενη τη συνεργασία στους τομείς της μετανάστευσης, της περιφερειακής σταθερότητας και της ασφάλειας.

«Αν σκεφτούμε τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, και εκεί η Τουρκία έχει ρόλο», είπε, προσθέτοντας ότι η επίσκεψή της αποσκοπεί στο να διερευνηθεί «τι μπορούμε να κάνουμε μαζί».

Μέση Ανατολή και λύση δύο κρατών

Η Κάλας επανέλαβε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να στηρίζει τόσο τους Παλαιστινίους όσο και τη λύση των δύο κρατών, εκφράζοντας παράλληλα επικρίσεις για την ισραηλινή πολιτική των εποικισμών.

«Αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι βίαιοι έποικοι και οι εποικισμοί καθιστούν στην πραγματικότητα αδύνατη τη λύση των δύο κρατών».

Σημείωσε ότι η ΕΕ θέτει σταθερά τα ζητήματα αυτά στις επαφές της με το Ισραήλ και εξακολουθεί να υποστηρίζει τον διάλογο, παρά τις διαφωνίες.

Ερωτηθείσα για δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ δεν προτίθεται να συνομιλήσει μαζί της, απάντησε:

«Ξέρετε, αυτή είναι μια δύσκολη ερώτηση. Όμως πιστεύω ότι δεν είναι η σωστή απάντηση να μην μπορείς να δεχθείς την κριτική».

Τόνισε ότι ο διάλογος παραμένει ο καλύτερος τρόπος για να εκφράζονται οι ανησυχίες και «να ακούγεται η φωνή μας».

Καταλήγοντας, υποστήριξε ότι το διεθνές περιβάλλον γίνεται ολοένα πιο σύνθετο και απαιτεί στενή συνεργασία μεταξύ των εταίρων, γεγονός που καθιστά ακόμη σημαντικότερη τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία.

«Η σταθερότητα στην περιοχή» αποτελεί, όπως είπε, έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους ο συνεχής διάλογος μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας παραμένει απαραίτητος.



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