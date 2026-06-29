Υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταβαίνει αύριο Τρίτη, 30 Ιουνίου, στην Άγκυρα, την ώρα που η Τουρκία προετοιμάζεται για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου.

Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Χουριέτ, στην τουρκική πρωτεύουσα θα πραγματοποιήσουν επαφές η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ Κάγια Κάλας, η Επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος και ο Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Μάγκνους Μπρούνερ.

Οι τρεις Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αναμένεται να συναντηθούν, μεταξύ άλλων, με τον υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, τον υπουργό Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ και τον υπουργό Μεταφορών Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου.

Η κοινή επίσκεψη εκλαμβάνεται ως άτυπος πολιτικός διάλογος υψηλού επιπέδου, καθώς η επίσημη διεξαγωγή του συγκεκριμένου μηχανισμού παραμένει μπλοκαρισμένη. Στην ατζέντα αναμένεται να βρεθούν η Μέση Ανατολή, η Ουκρανία, η διεύρυνση της ΕΕ, η συνδεσιμότητα, το μεταναστευτικό και η απελευθέρωση των θεωρήσεων εισόδου για τους Τούρκους πολίτες.

Ιδιαίτερη θέση στις συνομιλίες αναμένεται να έχει και το Κυπριακό, το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί βασικό εμπόδιο στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Η ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία αναμένεται να μεταφέρει σχετικά μηνύματα στην Άγκυρα, χωρίς ωστόσο να προβλέπεται σύγκλιση απόψεων.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται την τελευταία ημέρα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Παρά το ουσιαστικό πάγωμα της ενταξιακής διαδικασίας της Τουρκίας, οι Βρυξέλλες επιδιώκουν να διατηρήσουν τη συνεργασία με την Άγκυρα σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Πηγή: ΚΥΠΕ