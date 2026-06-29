Τουλάχιστον 15 νεκροί, ανάμεσά τους «αρκετοί μαθητές», είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στην κεντρική Γουινέα, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της αφρικανικής χώρας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στη 1 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 04:00 στην Κύπρο), σε δρόμο με απότομες στροφές κοντά στην πόλη Μαμού. Σύμφωνα με την ενημέρωση από την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, «όχημα στο οποίο επέβαιναν 16 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων αρκετών μαθητών (…) συγκρούστηκε με νταλίκα».

Οι αρχές διέταξαν έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια της τραγωδίας.

Τα θανατηφόρα τροχαία είναι συχνά στη Γουινέα και αποδίδονται συνήθως στην κακή κατάσταση του οδικού δικτύου, σε ελλιπή συντήρηση των οχημάτων και σε απερίσκεπτη οδήγηση.

Πηγή: ΑΠΕ