Ένοπλοι εισέβαλαν σε σχολείο της βορειοανατολικής Νιγηρίας και άρπαξαν ομήρους τους μαθητές που εκείνη την ώρα έδιναν εξετάσεις, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι δράστες πυροβολούσαν σποραδικά μπαίνοντας στο γυμνάσιο αυτό, στην πόλη Λάσα της Πολιτείας Μπόρνο, ανέφερε ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας, ο Ναχούμ Κένεθ Ντάσο.

Το Μπόρνο βρίσκεται στο επίκεντρο της δράσης των ισλαμιστικών, εξτρεμιστικών οργανώσεων, ωστόσο ταυτόχρονα στην περιοχή αυτή δρουν και εγκληματικές συμμορίες που αρπάζουν ομήρους ζητώντας λύτρα για να τους απελευθερώσουν.

Ο στρατός, η αστυνομία και άλλες υπηρεσίες ψάχνουν στα γειτονικά δάση για να εντοπίσουν τους μαθητές, ηλικίας 16-17 ετών, οι οποίοι συμμετείχαν στις εξετάσεις του Συμβουλίου Εθνικών Εξετάσεων, είπε ο Ντάσο. Προς το παρόν, είναι άγνωστος ο αριθμός των απαχθέντων, πρόσθεσε.

Η Νιγηρία αντιμετωπίζει αλλεπάλληλες κρίσεις ασφαλείας, πέραν της δράσης των τζιχαντιστών της Μπόκο Χαράμ και του Ισλαμικού Κράτους στη Δυτική Αφρική, εδώ και μια 15ετία, στα βορειοανατολικά της χώρας. Στο βορειοδυτικό τμήμα, βαριά οπλισμένες ομάδες –οι ντόπιοι τους αποκαλούν «ληστές»– αρπάζουν κατοίκους για λύτρα, κάνουν επιδρομές σε χωριά και σχολεία, ενώ στις βορειοκεντρικές Πολιτείες καταγράφονται επεισόδια βίας που συνδέονται με διαμάχες για τα βοσκοτόπια και την καλλιεργήσιμη γη.

Πηγή: ΑΠΕ