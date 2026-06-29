Μετασεισμός 4,6 βαθμών σε βάθος 10 χιλιομέτρων σημειώθηκε βόρεια της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας, του Καράκας, σήμερα το πρωί, σύμφωνα με το ινστιτούτο γεωλογικών μελετών των ΗΠΑ (USGS).

Το επίκεντρο βρίσκεται 27 χιλιόμετρα βόρεια της Καραμπαγέδα, στην πολιτεία Λα Γουάιρα, κοντά στη ζώνη που ρημάχθηκε από τους δίδυμους σεισμούς της Τετάρτης, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο.

Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί ζημιές από τον μετασεισμό.

Οι δίδυμοι σεισμοί που σημειώθηκαν την Τετάρτη έχουν οδηγήσει σε σχεδόν 1.500 επιβεβαιωμένους θανάτους, ανέφερε ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Χόρχε Ροδρίγκες σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Πηγή: ΚΥΠΕ