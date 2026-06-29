Η Κίνα θα αποστείλει ανθρωπιστική βοήθεια που αντιστοιχεί σε 100 εκατομμύρια γιουάν (περίπου 12,9 εκατομμύρια ευρώ) στη Βενεζουέλα μετά τους δύο διαδοχικούς ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα και στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 1.450 ανθρώπους, ανακοίνωσε σήμερα η κινεζική διπλωματία.

Η κινεζική κυβέρνηση θα παραδώσει στη Βενεζουέλα «δωρεάν έκτακτη υλική βοήθεια (…) για να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις αρωγής και την ανοικοδόμηση μετά την καταστροφή», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Γκούο Τζιακούν στη διάρκεια τακτικής συνέντευξης Τύπου.

Η βοήθεια αυτή θα δρομολογηθεί «το συντομότερο δυνατόν». Το Πεκίνο θα παρέχει επίσης στο Καράκας δορυφορικές εικόνες από τις πληγείσες περιοχές για να βοηθήσει στις επιχειρήσεις διάσωσης, σημείωσε ο Γκούο. «Η Κίνα είναι έτοιμη να προσφέρει επιπρόσθετη υποστήριξη ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης», πρόσθεσε.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ απηύθυνε την Παρασκευή συλλυπητήριο μήνυμα στην υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες, δεσμευόμενος για τη βοήθεια του Πεκίνου στις επιχειρήσεις αρωγής και στην ανοικοδόμηση.

Οκτώ Κινέζοι υπήκοοι επιβεβαιώθηκε ότι έχασαν τη ζωή τους μετά τον διπλό σεισμό, ενώ εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη ενός ακόμη, μετέδωσαν σήμερα τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ