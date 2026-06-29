Σε ομιλία του στο «Πρόγραμμα Γεύματος των Προέδρων των Κοινοβουλίων του ΝΑΤΟ», που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε στην αμυντική συνεργασία εντός της Συμμαχίας, στις στρατιωτικές δαπάνες, στην αμυντική βιομηχανία, καθώς και στις περιφερειακές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε σε πολιτικές που, κατά την 'Αγκυρα, περιορίζουν τη συμμετοχή της Τουρκίας στην αμυντική αρχιτεκτονική της Συμμαχίας, προτείνοντας ένα ενιαίο πλαίσιο ασφάλειας. «Δεν ωφελεί κανέναν ο αποκλεισμός της αμυντικής ικανότητας της Τουρκίας λόγω στενών πολιτικών συμφερόντων. Σε αυτό το σημείο, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο ασφάλειας και άμυνας σε επίπεδο συμμαχίας, που θα εκτείνεται από το Τέξας έως την 'Αγκυρα, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς ‘αν', ‘αλλά' και ‘εφ' όσον'».

Ο πρόεδρος της Τουρκίας στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της συνεργασίας στην αμυντική βιομηχανία στο πλαίσιο των νατοϊκών διαδικασιών και φόρουμ.

«Ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα είναι η συμβολή της στη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής, στο φόρουμ της αμυντικής βιομηχανίας του ΝΑΤΟ που θα διοργανώσουμε, από τη μία πλευρά θα παρουσιάσουμε τα προηγμένα προϊόντα μας, ενώ από την άλλη θα εξετάσουμε τα μέτρα που θα καταστήσουν αυτή τη συνεργασία πολύ πιο αποτελεσματική».

Αναφερόμενος στη θέση της Τουρκίας στον παγκόσμιο χάρτη, ο Ερντογάν υπογράμμισε τον ρόλο της χώρας του ως γέφυρας μεταξύ ηπείρων και την πρόθεσή της να συμβάλει στην ειρήνη.

«Η Τουρκία είναι μια ισχυρή χώρα που διαθέτει την εμπειρία να επικοινωνεί ταυτόχρονα με μια ευρεία γεωγραφική περιοχή που εκτείνεται από την Ευρώπη έως την Ασία και από τα Βαλκάνια έως την Αφρική, τόσο λόγω της ιστορίας της όσο και λόγω της κοινωνικής της δομής και της γεωστρατηγικής της θέσης. Επιθυμούμε να αξιοποιήσουμε αυτό το δυναμικό μας στο μέγιστο βαθμό για την ειρήνη στην περιοχή και την παγκόσμια ειρήνη».

Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος τοποθετήθηκε και για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με βαριές αιχμές κατά του Ισραήλ. «Παρακολουθούμε στενά τις επιθέσεις που στοχεύουν ειδικά τον Λίβανο και αποσκοπούν στην υπονόμευση της συμφωνίας που έδωσε ανάσα στην περιοχή μας και στον κόσμο. Περιμένουμε την υποστήριξή σας ώστε να μην δοθεί ευκαιρία στις προκλήσεις του δικτύου γενοκτονίας, το οποίο δεν αντέχει τη σταθεροποίηση της περιοχής μας και μάλιστα την θεωρεί απειλή για τη δική του ασφάλεια».

Διαβάστε επίσης: Ανάλυση: Η Σύνοδος Κορυφής ΝΑΤΟ στην Άγκυρα & οι νέες προκλήσεις για Συμμαχία

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ