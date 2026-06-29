Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα, χαρακτηρίζεται από τουρκικό αναλυτικό κέντρο ως μία από τις σημαντικότερες των τελευταίων ετών, καθώς καλείται να διαμορφώσει την πορεία της Συμμαχίας σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

Σύμφωνα με την ανάλυση του τουρκικού ιδρύματος SETA, στο επίκεντρο της Συνόδου θα βρεθούν η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος του ΝΑΤΟ, η αύξηση των αμυντικών δαπανών, η περαιτέρω στήριξη της Ουκρανίας, η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και η διαχείριση των εντάσεων στις διατλαντικές σχέσεις.

Αύξηση αμυντικών δαπανών

Η μελέτη σημειώνει ότι μετά τη Σύνοδο της Χάγης το 2025, οι σύμμαχοι συμφώνησαν να κινηθούν προς αμυντικές δαπάνες που θα αντιστοιχούν στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035, με τη Σύνοδο της Άγκυρας να αξιολογεί την πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Επισημαίνεται επίσης ότι αρκετές ευρωπαϊκές χώρες εξακολουθούν να υπολείπονται των στόχων, παρά τη σημαντική αύξηση των στρατιωτικών προϋπολογισμών μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάγκη αύξησης της παραγωγής οπλικών συστημάτων και πυρομαχικών, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία ανέδειξε τις ελλείψεις των δυτικών αποθεμάτων.

Στο πλαίσιο της Συνόδου αναμένεται να πραγματοποιηθεί το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα Βιομηχανικό Φόρουμ του ΝΑΤΟ, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών και της αμυντικής βιομηχανίας. Η έκθεση υπογραμμίζει ότι η Τουρκία έχει εξελιχθεί σε σημαντικό παράγοντα της ευρωπαϊκής αμυντικής αγοράς μέσω της αυξανόμενης συνεργασίας των τουρκικών εταιρειών με ευρωπαϊκές χώρες.

Η Ουκρανία παραμένει στο επίκεντρο

Η συνέχιση της στρατιωτικής και οικονομικής στήριξης προς την Ουκρανία αποτελεί επίσης βασικό θέμα της ατζέντας.

Η ανάλυση εκτιμά ότι, παρά τις διαφοροποιήσεις που υπάρχουν στην Ουάσιγκτον μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ αναμένεται να επαναβεβαιώσει τη δέσμευσή του προς το Κίεβο, διατηρώντας τα υφιστάμενα προγράμματα υποστήριξης και εξετάζοντας νέα πακέτα βοήθειας.

Διατλαντικές σχέσεις και «ΝΑΤΟ 3.0»

Ξεχωριστό κεφάλαιο αφιερώνεται στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης, οι οποίες, σύμφωνα με την έκθεση, έχουν δοκιμαστεί μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Η ανάλυση κάνει λόγο για τη συζήτηση γύρω από το λεγόμενο «ΝΑΤΟ 3.0», δηλαδή μια επιστροφή της Συμμαχίας στον αρχικό της ρόλο, με μεγαλύτερη έμφαση στη συλλογική άμυνα και λιγότερο στις αποστολές διαχείρισης κρίσεων και στις εταιρικές συνεργασίες εκτός της παραδοσιακής αποστολής του ΝΑΤΟ.

Ο ρόλος της Τουρκίας

Η έκθεση υποστηρίζει ότι η Τουρκία αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία για τη Συμμαχία λόγω της γεωστρατηγικής της θέσης, της ισχυρής αμυντικής της βιομηχανίας και του γεγονότος ότι διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι η φιλοξενία της Συνόδου στην Άγκυρα αναμένεται να δώσει ιδιαίτερη έμφαση και στις εξελίξεις στη νότια πτέρυγα της Συμμαχίας, συμπεριλαμβανομένης της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου.