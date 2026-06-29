Το υπουργείο Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν εξέφρασε σήμερα την "ανησυχία" του για την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων, εκτιμώντας ότι αποτελεί "διαστρέβλωση" της Ιστορίας.

"Η διαστρέβλωση ιστορικών γεγονότων γύρω από τα περιστατικά του 1915, καθώς και η αναγωγή ενός πολύπλοκου ιστορικού θέματος σε μια πολιτική απόφαση που στερείται στέρεης νομικής ή επιστημονικής βάσης, είναι απαράδεκτες", εκτίμησε το υπουργείο σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Η γενοκτονία των Αρμενίων έχει αναγνωριστεί από τις κυβερνήσεις ή τα κοινοβούλια πολλών χωρών, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία και η Γερμανία. Ο αριθμός των Αρμενίων που σκοτώθηκαν στις σφαγές που διαπράχθηκαν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο εκτιμάται μεταξύ 600.000 και 1,5 εκατομμυρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του αζερικού υπουργείου Εξωτερικών, η αναγνώριση της γενοκτονίας από το Ισραήλ δεν συμβάλλει "ούτε στη συμφιλίωση ούτε στην αμοιβαία κατανόηση. Αντίθετα, επιδεινώνει τις υπάρχουσες διαιρέσεις και υπονομεύει τις προσπάθειες που αποσκοπούν στην αποκατάσταση διαρκούς ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή".

"Καλούμε την ισραηλινή κυβέρνηση να επανεξετάσει την απόφαση αυτή", συνεχίζει το Μπακού.

Η Τουρκία κατήγγειλε χθες Κυριακή "μια πολιτική απόφαση" που έχει στόχο να καλύψει "τα εγκλήματα" που έχει διαπράξει ο ισραηλινός στρατός σε βάρος του παλαιστινιακού πληθυσμού στη Γάζα μετά την επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Μετά την πτώση της ΕΣΣΔ, το Αζερμπαϊτζάν και η Αρμενία αντιπαρατέθηκαν δύο φορές για τον έλεγχο του Καραμπάχ, το οποίο διεκδίκησαν ως λίκνο του πολιτισμού τους.

Το Μπακού, που υποστηρίζεται από την Άγκυρα, ανέκτησε τον έλεγχο της αποσχισθείσας περιοχής το 2023, προκαλώντας την έξοδο 100.000 Αρμενίων που ζούσαν εκεί.

Διαβάστε επίσης: Η Ρωσία απορρίπτει τουρκική πρόταση για εκεχειρία στην Ουκρανία

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ