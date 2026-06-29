Η Ρωσία απέρριψε εκ νέου τουρκική πρόταση για κατάπαυση του πυρός και επανέναρξη διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Middle East Eye.

Όπως αναφέρεται, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, έθεσε το ζήτημα κατά την επίσκεψή του στη Μόσχα στις 16 και 17 Ιουνίου, προτείνοντας να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο για επιστροφή στις συνομιλίες και να ανοίξει ένα «παράθυρο» εκεχειρίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με ρωσικές και ουκρανικές πηγές με γνώση των επαφών, η Μόσχα απέρριψε ευγενικά την πρόταση, επιμένοντας ότι βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε διαρκή συμφωνία παραμένει η αναγνώριση από το Κίεβο της ρωσικής προσάρτησης των διοικητικών ορίων του Ντονμπάς.

Ο Φιντάν συναντήθηκε με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, καθώς και με τον Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στόχος συνομιλίες στην Άγκυρα

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Άγκυρα ήλπιζε ότι μια εκεχειρία θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για απευθείας συνομιλίες Ρωσίας και Ουκρανίας στην Τουρκία, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα τον Ιούλιο. Ωστόσο, μετά τη ρωσική άρνηση, το ενδεχόμενο αυτό θεωρείται πλέον εξαιρετικά δύσκολο.

Συνεχίζεται η προέλαση στο Ντονμπάς

Η Ρωσία ελέγχει σήμερα περισσότερο από το 80% της περιφέρειας του Ντονέτσκ και συνεχίζει την επιχείρηση περικύκλωσης των στρατηγικής σημασίας πόλεων Κοστιαντίνιβκα και Λίμαν.

Παρά τις ουκρανικές διαψεύσεις, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ρωσικές δυνάμεις έχουν ήδη εισέλθει στην Κοστιαντίνιβκα, ενώ η Ντρουζκίβκα έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές. Τα Σλοβιάνσκ και Κραματόρσκ παραμένουν τα σημαντικότερα ουκρανικά προπύργια στην περιοχή.

Η Ουκρανία εξακολουθεί να απορρίπτει κάθε ενδεχόμενο παραχώρησης του Ντονμπάς, παρά τις πιέσεις που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχει δεχθεί από την κυβέρνηση Τραμπ.

Πιέσεις και στη ρωσική οικονομία

Την ίδια ώρα, ευρωπαϊκή ανάλυση που επικαλείται το Middle East Eye επισημαίνει ότι, παρά τη σταδιακή προέλαση των ρωσικών δυνάμεων, η ρωσική οικονομία αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις.

Σύμφωνα με την έκθεση, η κυβέρνηση ανησυχεί για ενδείξεις έντασης στον τραπεζικό τομέα, καθώς η αυξημένη χορήγηση δανείων υψηλού κινδύνου και τα κρατικά επιδοτούμενα στεγαστικά δάνεια έχουν αυξήσει τον κίνδυνο δημιουργίας «φούσκας» στην αγορά ακινήτων και αθετήσεων πληρωμών.

Η ανάλυση εκτιμά επίσης ότι περισσότερες από δώδεκα ρωσικές τράπεζες ενδέχεται να οδηγηθούν σε λουκέτο μέσα στο 2026, ενώ πάνω από 500.000 Ρώσοι υπέβαλαν αίτηση πτώχευσης το 2025, αριθμός αυξημένος κατά 31,5% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πληροφορίες για τις διπλωματικές επαφές και την πρόταση εκεχειρίας προέρχονται από ανώνυμες πηγές που επικαλείται το Middle East Eye και δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από τη Ρωσία, την Τουρκία ή την Ουκρανία.