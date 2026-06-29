Σύμφωνα με την Κομισιόν, σήμερα και αύριο, η Ύπατη Εκπρόσωπος για τις Εξωτερικές Υποθέσεις, Κάγια Κάλας, η Επίτροπος για τη Διεύρυνση, Μάρτα Κος, και ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Μάγκνους Μπρούνερ, θα μεταβούν στην Τουρκία με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας σε βασικούς τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Και τα τρία μέλη του Σώματος των Επιτρόπων θα συναντηθούν με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν για να συζητήσουν τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας και τη συνεργασία σε κοινές στρατηγικές προτεραιότητες.

Εν όψει της επικείμενης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στις κοινές προκλήσεις για την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων των πολέμων στη Μέση Ανατολή και του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Στη συνάντηση θα συζητηθούν επίσης οι προσπάθειες για τη βελτίωση των περιφερειακών σχέσεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα, με αφορμή την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας της Ατζέντας Συνδεσιμότητας, «οι συζητήσεις θα καλύψουν επίσης την προώθηση και τον συντονισμό των επενδύσεων στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των ψηφιακών υποδομών, παράλληλα με τη ρυθμιστική συνεργασία στο πλαίσιο της Ατζέντας Συνδεσιμότητας στην Τουρκία και στην ευρύτερη περιοχή».

Η ατζέντα συνδεσιμότητας είναι μια στρατηγική της ΕΕ για τη δημιουργία καλύτερων διασυνδέσεων μεταξύ της Ευρώπης, της Τουρκίας, του Νοτίου Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ