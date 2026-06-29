Με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα αντέδρασε η τουρκική προεδρία στην απόφαση του Ισραήλ να αναγνωρίσει τα γεγονότα του 1915 ως Γενοκτονία των Αρμενίων.

Ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, χαρακτήρισε την απόφαση του Ισραήλ «κατάφωρη υποκρισία», υποστηρίζοντας ότι μια χώρα που, όπως ισχυρίστηκε, «διέπραξε τη μεγαλύτερη σφαγή του 21ου αιώνα» δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί ιστορικά γεγονότα ως πολιτικό εργαλείο.

«Η αναγνώριση των γεγονότων του 1915 ως δήθεν "γενοκτονίας" δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια μάταιη προσπάθεια να ξεπλύνει το αίμα αθώων Παλαιστινίων από τα χέρια του, την κρατική τρομοκρατία που εξαπέλυσε στη Μέση Ανατολή και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διέπραξε ατιμώρητα», ανέφερε.

Ο Ντουράν πρόσθεσε ακόμη ότι όσοι «αντιμετωπίζουν διαδικασίες για γενοκτονία ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης δεν έχουν το παραμικρό δικαίωμα να κάνουν μαθήματα ιστορίας στην Τουρκία ή να εμφανίζονται ως ηθική συνείδηση».



Στο ίδιο πλαίσιο, το τουρκικό ΥΠΕΞ υποστηρίζει ότι η ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία –όπως αναφέρει– δικάζεται στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων, επιχειρεί μέσω της απόφασης αυτής να συγκαλύψει τις δικές της ευθύνες.

Οι δηλώσεις έγιναν μετά την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να αναγνωρίσει επίσημα τα γεγονότα του 1915 ως Γενοκτονία των Αρμενίων, εξέλιξη που έχει προκαλέσει έντονη διπλωματική αντιπαράθεση μεταξύ Άγκυρας και Τελ Αβίβ.