Ένα ελικόπτερο που ανήκει στον πετρελαϊκό κολοσσό της Σαουδικής Αραβίας Aramco συνετρίβη την Κυριακή στο Ρας Τανούρα, στις ανατολικές ακτές της Σαουδικής Αραβίας δυτικά του Στενού του Ορμούζ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 14 υπήκοοι, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο, προσθέτοντας ότι η αιτία παραμένει άγνωστη.

Η Aramco είχε επαναλάβει τις φορτώσεις αργού πετρελαίου την Παρασκευή στον τερματικό της σταθμό στο Ρας Τανούρα στον Κόλπο, μετά από διακοπή σχεδόν τεσσάρων μηνών.

«Έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με τη συμμετοχή των αρμόδιων αρχών, για τον προσδιορισμό των αιτιών της συντριβής του ελικοπτέρου», πρόσθεσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Η Aramco δεν έχει προς το παρόν ανταποκριθεί σε αίτημα να σχολιάσει.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 6 το πρωί τοπική ώρα, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων, χωρίς να υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες.

Το Ριάντ δεν έχει δώσει καμία ένδειξη που να υποδηλώνει μια εχθρική ενέργεια, την ώρα που νέες ανταλλαγές πληγμάτων λαμβάνουν χώρα ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ στον Κόλπο από την Πέμπτη.

Πηγή: skai.gr