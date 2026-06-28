Οι ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας ξεκίνησαν επιδρομές στην οχυρωμένη Πράσινη Ζώνη της Βαγδάτης νωρίς την Κυριακή για να συλλάβουν αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένων Βουλευτών που είναι ύποπτοι για διαφθορά.

Η Πράσινη Ζώνη στεγάζει την αμερικανική πρεσβεία και άλλες διπλωματικές αποστολές, καθώς και διεθνείς οργανισμούς και κυβερνητικά γραφεία. Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι και πολιτικοί διαμένουν επίσης εκεί.

Βιντεοσκοπημένα πλάνα που κοινοποιήθηκαν σε τοπικά κανάλια και στο Telegram έδειχναν δυνάμεις ασφαλείας με βαρέα οχήματα, όπως άρματα μάχης, στην Πράσινη Ζώνη. Άλλο βίντεο δείχνει τα οχήματα αυτά μέσα σε ένα συγκρότημα οικιών.

Οι ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφεραν ισχυρή ανάπτυξη ασφαλείας στις εισόδους της Πράσινης Ζώνης.

Οι μεγάλης κλίμακας επιδρομές, οι οποίες περιελάμβαναν και άλλες γειτονιές στη Βαγδάτη, είχαν ως στόχο τη σύλληψη ανώτερων Ιρακινών αξιωματούχων και πολιτικών.

Ένας αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε στο πρακτορείο, ζητώντας να διατηρήσει την ανωνυμία του, ότι η επιδρομή στόχευσε αρκετούς πολιτικούς για οικονομική διαφθορά, κατόπιν δικαστικής εντολής. Πρόσθεσε ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν οι αντιτρομοκρατικές δυνάμεις και ο στρατός.

Το πρακτορείο ειδήσεων του Ιράκ (INA) επικαλέστηκε έναν ανώτερο αξιωματούχο που δήλωσε ότι αρκετοί ύποπτοι που κατηγορούνται για διαφθορά έχουν συλληφθεί βάσει ομολογιών του αξιωματούχου του Υπουργείου Πετρελαίου, Adnan al-Jumaili, ο οποίος συνελήφθη τον περασμένο μήνα.

Ο νέος Πρωθυπουργός του Ιράκ, Ali al-Zaidi δεσμεύτηκε να καταπολεμήσει τη διαφθορά και την κακοδιαχείριση που μαστίζουν το Ιράκ εδώ και δεκαετίες.

Ένας διπλωμάτης στη Βαγδάτη δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η επιχείρηση ασφαλείας «είναι μέρος των προετοιμασιών για την επίσκεψη στην Ουάσινγκτον», θέλοντας να αποδείξει τη δέσμευση του Πρωθυπουργού στις υποσχέσεις του.

Οι επιδρομές συνέπεσαν επίσης με την επίσκεψη του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στη Βαγδάτη.