Ένα εντεκάχρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια στην Καραμπαγέδα, στο βόρειο τμήμα της Βενεζουέλας, τρεις ημέρες μετά τους φονικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή, όπως ανακοίνωσε η προσωρινή πρόεδρος της χώρας Ντέλσι Ροδρίγκες.

"Πριν από μερικά λεπτά, ένα αγόρι έντεκα ετών διασώθηκε στην Καραμπαγέδα. Αυτήν την ώρα, κάθε ζωή είναι πηγή ελπίδας για τη Βενεζουέλα", έγραψε η Ροδρίγκες στο X, συνοδεύοντας το μήνυμά της με βίντεο από τη διάσωση του παιδιού.

Moisés está a salvo! 🙏🇨🇴🇻🇪@CancilleriaCol @UNGRD Tras seis horas de una intensa operación, el equipo USAR COL-1 de Colombia rescató con vida al niño de 11 años que permanecía atrapado bajo los escombros en La Guaira, Venezuela.



Una vida más salvada. La esperanza siempre… pic.twitter.com/huRz2jViCq — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) June 27, 2026

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP