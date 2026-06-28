Ένα εντεκάχρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια στην Καραμπαγέδα, στο βόρειο τμήμα της Βενεζουέλας, τρεις ημέρες μετά τους φονικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή, όπως ανακοίνωσε η προσωρινή πρόεδρος της χώρας Ντέλσι Ροδρίγκες.

"Πριν από μερικά λεπτά, ένα αγόρι έντεκα ετών διασώθηκε στην Καραμπαγέδα. Αυτήν την ώρα, κάθε ζωή είναι πηγή ελπίδας για τη Βενεζουέλα", έγραψε η Ροδρίγκες στο X, συνοδεύοντας το μήνυμά της με βίντεο από τη διάσωση του παιδιού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP