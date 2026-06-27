Την παραίτηση του από τη θέση του προέδρου της Δημοκρατίας ανήγγειλε ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς, χωρίς να διευκρινίσει πότε θα την υποβάλει.

Σε συγκέντρωση του κυβερνώντος Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS) στο Βελιγράδι στις 27 Ιουνίου, ο Βούτσιτς, μπροστά σε χιλιάδες υποστηρικτές του, δήλωσε ότι έμειναν μόνο λίγες εβδομάδες ακόμη που θα είναι πρόεδρος Δημοκρατίας. «Αυτές είναι οι τελευταίες μου ημέρες και εβδομάδες ως πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τότε θα παραιτηθώ» δήλωσε χαρακτηριστικά και ανέφερε ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα είναι επικεφαλής συνασπισμού που θα ονομάζεται «Ενωμένη Σερβία». Διευκρίνισε ότι τον συνασπισμό αυτό θα συνθέτουν πατριωτικές πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις ανεξαρτήτου ιδεολογίας και θα εκφράζει την ενότητα του σερβικού λαού. Απέφυγε να ανακοινώσει την ημερομηνία διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών, πιθανολογείται ωστόσο ότι θα προκηρυχθούν για το φθινόπωρο.

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς αντιμετωπίζει μαζικές αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες από τον Νοέμβριο του 2024, στις οποίες πρωτοστατεί το φοιτητικό κίνημα, το οποίο κατηγορεί την κυβέρνηση για διαφθορά και απαιτεί πρόωρες εκλογές.

Στην ομιλία του ο πρόεδρος της Σερβίας αναφέρθηκε στα οικονομικά επιτεύγματα της διακυβέρνησης του επισημαίνοντας ότι «το 2012 παρέλαβε μία διαλυμένη, οικονομικά, χώρα και την οδήγησε στην ανάπτυξη και την ευημερία». Ιδιαίτερη σημασία έδωσε στην υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων, την ανεξαρτησία στη λήψη αποφάσεων κατά την διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής. «Υπηρετώ πιστά την πατρίδα μου εδώ και δεκατέσσερα χρόνια. Πολέμησα μόνο για τη Σερβία, δεν θέλησα ποτέ να υπηρετήσω κανέναν άλλον, εκτός από εσάς, τους πολίτες της Σερβίας», επισήμανε ο Βούτσιτς. Απηύθυνε έκκληση για διάλογο στους πολιτικούς του αντιπάλους, ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα, επιτέθηκε στους φοιτητές και όλους όσους διαδηλώνουν εναντίον του, κατηγορώντας τους ότι «επιθυμούν το κακό της χώρας και υποκινούνται από κέντρα εξουσίας στο εξωτερικό».

Η συγκέντρωση του Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος ξεκίνησε με τον εθνικό ύμνο και στην συνέχεια βγήκαν στη εξέδρα κινέζικα ανθρωποειδή ρομπότ, ντυμένα με εθνικές ενδυμασίες, τα οποία χόρεψαν σερβικό παραδοσιακό χορό. Την ίδια στιγμή υποστηρικτές του Βούτσιτς άνοιξαν κατά μήκος κεντρικής λεωφόρου του Βελιγραδίου μία τεράστια σημαία της Σερβίας, μήκους 500 μέτρων.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ