Η πραγματοποίηση συνάντησης για τη Γάζα στην Κυπριακή Δημοκρατία, στις 30 Ιουνίου και 1η Ιουλίου, προκαλεί προβληματισμό στην Άγκυρα, καθώς η Τουρκία δεν πρόκειται να συμμετάσχει. Παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο παρουσίας ισραηλινής αντιπροσωπείας.

Το θέμα αναδεικνύει το τουρκικό ειδησεογραφικό blog Yetkin Report, το οποίο χρησιμοποιεί τον όρο «νότια Κύπρος» για την Κυπριακή Δημοκρατία και διερωτάται γιατί η συνάντηση πραγματοποιείται στο νησί, παρά το γεγονός ότι ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, συμμετέχει στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα».

Η συνάντηση πραγματοποιείται λίγες ημέρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, που θα φιλοξενηθεί στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου και στην οποία η τουρκική κυβέρνηση αποδίδει ιδιαίτερη πολιτική και διπλωματική σημασία.

«Δεν συμμετέχουμε» λέει η Άγκυρα

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί, ξεκαθάρισε ότι ούτε ο Χακάν Φιντάν ούτε άλλος εκπρόσωπος της Τουρκίας θα λάβει μέρος στη συνάντηση.

Όπως ανέφερε στο Yetkin Report, δεν πρόκειται για επίσημη, κατά την έκφρασή του, συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα», αλλά για συνάντηση τεχνικού χαρακτήρα και εσωτερικού συντονισμού.

Σύμφωνα με τον Κετσελί, στις εργασίες αναμένεται να συμμετάσχουν αξιωματούχοι του Γραφείου του Ύπατου Εκπροσώπου για τη Γάζα, εκπρόσωποι του Ινστιτούτου 'Τόνι Μπλερ' και στελέχη της Εθνικής Επιτροπής για τη Διοίκηση της Γάζας.

Η τουρκική πλευρά υποστηρίζει, μάλιστα, ότι η συνάντηση παρουσιάστηκε σκοπίμως σε διεθνή μέσα ενημέρωσης ως επίσημη συνεδρίαση του Συμβουλίου για τη Γάζα, ενώ, κατά την Άγκυρα, δεν έχει αυτόν τον χαρακτήρα.

Γιατί επιλέχθηκε η Κύπρος

Το Yetkin Report θέτει το ερώτημα γιατί επιλέχθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία για τη διοργάνωση της συνάντησης, από τη στιγμή που δεν εκπροσωπείται στο συγκεκριμένο Συμβούλιο.

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κόμπος, σύμφωνα με το τουρκικό δημοσίευμα, έχει διευκρινίσει ότι η Λευκωσία δεν είναι διοργανωτής ή εταίρος της συνάντησης, παρά το γεγονός ότι αυτή φιλοξενείται στο νησί.

Η Κύπρος φέρεται να επιλέχθηκε για λόγους υλικοτεχνικής υποστήριξης και ευκολίας στις αεροπορικές μετακινήσεις, ενώ δεν αποκλείεται οι εργασίες να πραγματοποιηθούν σε βρετανική στρατιωτική βάση.

Το Yetkin Report αμφισβητεί, ωστόσο, το συγκεκριμένο επιχείρημα, σημειώνοντας ότι, εάν το βασικό κριτήριο ήταν η πρόσβαση και οι αεροπορικές συνδέσεις, θα μπορούσε να επιλεγεί η Αττάλεια.

Πιθανή συμμετοχή του Ισραήλ

Σύμφωνα με το Yetkin Report στη συνάντηση αναμένεται να συμμετάσχουν ο πρώην Πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ και ο Ύπατος Εκπρόσωπος για τη Γάζα, Νικολάι Μλαντένοφ, ή εκπρόσωποί τους.

Στο Συμβούλιο συμμετέχει επίσης ο Ισραηλινός επιχειρηματίας Γιακίρ Γκαμπάι. Σύμφωνα με το τουρκικό δημοσίευμα, υπάρχει πιθανότητα να μεταβεί στην Κύπρο ο ίδιος ή εκπρόσωπός του, προκειμένου να υπάρξουν απευθείας επαφές με Παλαιστίνιους αξιωματούχους.

Το Yetkin Report συνδέει την επιλογή της Κύπρου με τις δυνατότητες μετακίνησης της ισραηλινής αντιπροσωπείας, υποστηρίζοντας ότι, λόγω της αυξανόμενης διεθνούς απομόνωσης του Ισραήλ, εξαιτίας του πολέμου στη Γάζα, οι διαθέσιμες επιλογές στην περιοχή είναι περιορισμένες.

Κατά την εκτίμηση του δημοσιεύματος, η Κυπριακή Δημοκρατία και η Ελλάδα είναι μεταξύ των ελάχιστων χωρών της περιοχής τα αεροδρόμια των οποίων θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα μια ισραηλινή αντιπροσωπεία.

Η συνάντηση στη σκιά της Συνόδου του ΝΑΤΟ

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για την Άγκυρα, καθώς προηγείται της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, την οποία η Τουρκία αντιμετωπίζει ως ορόσημο για την εξωτερική της πολιτική και τη θέση της στη νέα περιφερειακή αρχιτεκτονική ασφαλείας.

Στην ατζέντα της Συνόδου αναμένεται να βρεθούν ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ενεργειακή ασφάλεια, οι εξελίξεις στο Ιράν, οι ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα και τον Λίβανο, καθώς και η ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα, η Άγκυρα προσδοκά σημαντικές συμφωνίες στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, καθώς οι χώρες του ΝΑΤΟ καλούνται να αυξήσουν σημαντικά τις αμυντικές τους δαπάνες.

Ωστόσο, η απουσία της Τουρκίας από τη συνάντηση για τη Γάζα στην Κύπρο, σε συνδυασμό με την πιθανή παρουσία του Ισραήλ, καταδεικνύει ότι οι περιφερειακές ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο εξακολουθούν να διαμορφώνονται μέσα από ανταγωνισμούς και παρασκηνιακές διεργασίες.

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Πηγή: ΚΥΠΕ