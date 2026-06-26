Με εκπροσώπους 21 συνδικάτων και οργανώσεων εργαζομένων συναντήθηκε χθες το απόγευμα ο Τ/κ ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, στη συνάντηση συζητήθηκε το Κυπριακό και ο κ. Έρχιουρμαν τους ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις.

Στην συνάντηση πήραν μέρος εκπρόσωποι των συντεχνιών:HÜR-İŞ / KAMU İŞ, BAY-SEN, DAÜ PER SEN, KITHES (HEMŞİRELER), TÜRK SEN, TEL SEN, EL SEN, KAMU SEN, DEV İŞ, KTAMS / KİEF, KOOP SEN, TIP İŞ, KTOEÖS, KTÖS, Mağusa Türk Genel İş, GÜÇ SEN, BASIN SEN, BES, DAÜ BİR SEN, DAÜ SEN και BASS (τ/κ συντεχνία εργαζομένων στις τράπεζες, τις ασφάλειες και στο εμπόριο).

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Πηγή: ΚΥΠΕ