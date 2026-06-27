Το Μπαχρέιν ανακοίνωσε σήμερα πως στοχοθετήθηκε από ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, κατηγορώντας την Τεχεράνη για «υπονόμευση των ειρηνευτικών προσπαθειών», μετά τις πρώτες ανταλλαγές πληγμάτων ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου συμφωνίας στα μέσα Ιουνίου.

Σε ένα δελτίο Τύπου, το υπουργείο Εξωτερικών του Μπαχρέιν καταδίκασε τη «στοχοποίηση της επικράτειάς του τα ξημερώματα του Σαββάτου από ιρανικά ντρόουν, ως κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας του», «επιρρίπτοντας την πλήρη ευθύνη για την υπονόμευση των ειρηνευτικών συνομιλιών στην Τεχεράνη».

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Τεχεράνης, ανακοίνωσαν το Σάββατο πως επιτέθηκαν σε αμερικανικές θέσεις της περιοχής του Κόλπου, έπειτα από αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικό έδαφος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP-Reuters