Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών από τις δίδυμες σεισμικές δονήσεις που ισοπέδωσαν τμήματα του Καράκας και των γύρω περιοχών αυξήθηκε σε τουλάχιστον 920, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου της Βενεζουέλας Χόρχε Ροδρίγκες.

Η κυβέρνηση εκτιμά πως εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι στα χαλάσματα και αγνοούνται σχεδόν δύο ημέρες μετά τους σεισμούς των 7,2 και 7,5 βαθμών που σημειώθηκαν σε απόσταση περίπου 160 χιλιομέτρων δυτικά του Καράκας.

O προηγούμενος απολογισμός των αρχών έκανε λόγο για 589 νεκρούς. Ο Ροδρίγκες, αδελφός της μεταβατικής προέδρου της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες, πρόσθεσε πως η πολιτεία Λα Γουάιρα (βόρεια), η πλέον πληγείσα από τους σεισμούς, είναι "πλήρως στρατιωτικοποιημένη".

Ένας ιστότοπος που δημιουργήθηκε για να συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τους αγνοούμενους είχε πάνω από 50.000 εγγραφές έως σήμερα το μεσημέρι. Βοηθός του επικεφαλής του ΟΗΕ έδωσε έναν παρόμοιο απολογισμό.

Ομάδες διάσωσης από ξένες χώρες και βοήθεια άρχισαν να φθάνουν σήμερα, την ώρα που κάτοικοι των πληγεισών περιοχών σε απόγνωση και ξένοι εθελοντές δίνουν μάχη με τον χρόνο για να βρουν επιζώντες που έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμμια κτιρίων.

Ο Ροντρίγκες είπε πως 871 διασώστες από χώρες του εξωτερικού βρίσκονταν στη χώρα σήμερα το απόγευμα. Στις χώρες που στέλνουν συνεργεία περιλαμβάνονται το Μεξικό, το Ελ Σαλβαδόρ και η Ισπανία.

Το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο κάνει λόγο για μια μεγάλη πιθανότητα ο αριθμός των νεκρών να ξεπεράσει τις 10.000, γεγονός που θα καθιστούσε αυτούς τους σεισμούς μεταξύ των φονικοτέρων στη Λατινική Αμερική τον τελευταίο αιώνα.

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Πηγή: ΑΠΕ