Υπηρεσίες του ΟΗΕ και άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις έκαναν έκκληση σήμερα για «διεθνή αλληλεγγύη» μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα και ζήτησαν «την ταχεία και ανεμπόδιστη πρόσβαση» των κατοίκων στην ανθρωπιστική βοήθεια.

«Ο λαός της Βενεζουέλας χρειάζεται αλληλεγγύη, τώρα. Η διεθνής κοινότητα δεν πρέπει να επιτρέψει αυτή η επείγουσα κατάσταση να μετατραπεί σε μεγαλύτερη ανθρωπιστική τραγωδία» ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Μόνιμη Διυπηρεσιακή Επιτροπή (IASC), το φόρουμ συντονισμού της ανθρωπιστικής βοήθειας στο οποίο μετέχουν υπηρεσίες του ΟΗΕ και ΜΚΟ.

Η IASC υπενθύμισε ότι η καταστροφή αυτή «ήρθε να προστεθεί σε μια ήδη δύσκολη ανθρωπιστική κατάσταση».

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«Ακόμη και πριν από τους σεισμούς, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη τη Βενεζουέλα αντιμετώπιζαν επισιτιστική ανασφάλεια, την κατάρρευση των υπηρεσιών υγείας και περιορισμένη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες. Για πολλές ήδη ευάλωτες κοινότητες, αυτό το τελευταίο σοκ είναι καταστροφικό», τόνισε.

Αναφέροντας ότι οι ανθρωπιστικοί οργανισμοί βοηθούν στην αποτίμηση των αναγκών και παρέχουν βοήθεια ζωτικής σημασίας, η IASC ζήτησε «την ταχεία και ανεμπόδιστη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας, ασφαλείς συνθήκες λειτουργίας και μοίρασμα πληροφοριών με διαφάνεια» ώστε η βοήθεια να φτάσει «σε εκείνους που την χρειάζονται περισσότερο». Προέτρεψε επίσης «όλες τις αρμόδιες αρχές» να διευκολύνουν τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις και να φροντίσουν ώστε «ιδίως οι γυναίκες και τα κορίτσια να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες».

Πηγή: ΑΠΕ