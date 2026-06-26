Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν χθες Πέμπτη μετά την κατάρρευση πολυώροφου κτιρίου στο Λάγκος, όπως δήλωσε σήμερα ο επίτροπος πληροφοριών της πολιτείας.

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων της πολιτείας Λάγκος, γνωστή ως LASEMA, τέθηκε επικεφαλής επιχείρησης διάσωσης στην οποία συμμετέχουν διάφορες υπηρεσίες, αναπτύσσοντας βαρύ εξοπλισμό προκειμένου να φθάσει σε ανθρώπους που εγκλωβίστηκαν κάτω από μπάζα.

Άνθρωποι ανασύρθηκαν από τα ερείπια και έλαβαν ιατρικές υπηρεσίες επιτόπου προτού διακομιστούν σε κοντινά νοσοκομεία, δήλωσαν οι αρχές.

Συνολικά, 22 άνθρωποι έχουν διασωθεί, οι οποίοι φέρουν τραύματα διαφόρων βαθμών σοβαρότητας.

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Την ώρα της κατάρρευσης, στο κτίριο βρίσκονταν κάτοικοι και εργαζόμενοι σε γραφεία.

Ο κυβερνήτης του Λάγκος Μπαμπατζίντε Σανούο-Όλου διέταξε δομικούς ελέγχους σε κοντινά κτίρια και κάλεσε για συμμόρφωση με τους κανονισμούς ασφαλείας.

Το συμβάν επανέφερε ανησυχίες για τις συχνές καταρρεύσεις κτιρίων στο Λάγκος, οι οποίες συνδέονται συχνά με αδύναμα κατασκευαστικά πρότυπα και αδύναμη εφαρμογή.

Πηγή: ΑΠΕ