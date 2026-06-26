Το ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας για μήνα Ιούνιο στη Βρετανία έσπασε ξανά, μέσα σε λίγες ώρες, καθώς τα θερμόμετρα έδειξαν 37,3°C στο χωριό Σάντον Ντάουνχαμ του Σάφολκ, στη νοτιοανατολική Αγγλία, ανακοίνωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία (Met Office).

Και τα χειρότερα δεν έχουν έλθει ακόμη, αφού η Met Office προειδοποιεί ότι η θερμοκρασία μπορεί να ανέβει κι άλλο. Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα «συναγερμού» για ακραία ζέστη που ισχύει για τη νότια και τη νοτιοανατολική Αγγλία, ιδίως το Λονδίνο, μέχρι τις 21.00 απόψε.

Χθες, τα θερμόμετρα έδειξαν 36,7°C στο Μέριφιλντ του Σόμερσετ.

«Πριν από αυτήν την εβδομάδα, το ρεκόρ θερμοκρασίας για Ιούνιο μήνα είχε καταγραφεί το 1976 (…) Πλέον ξεπεράστηκε τρεις φορές μέσα σε μία εβδομάδα», είπε ο εκπρόσωπος της Met, Γκρέιαμ Ματζ.

Παρόμοιος «κόκκινος συναγερμός» για καύσωνα είχε εκδοθεί μέχρι τώρα μόνο μία φορά στο παρελθόν στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον Ιούλιο του 2022. Είναι η πρώτη φορά που ο συναγερμός ισχύει επί τρεις συνεχόμενες ημέρες.

Η διαχειρίστρια εταιρεία του ενεργειακού συστήματος Neso ανέφερε στην πλατφόρμα Χ ότι αναμένει η κατανάλωση ρεύματος να κορυφωθεί απόψε, λόγω της αυξημένης χρήσης κλιματιστικών και ανεμιστήρων. Δεν βλέπει ωστόσο να υπάρχει κάποιος κίνδυνος κατάρρευσης του συστήματος.

Στο Λονδίνο, πολλά μουσεία και τουριστικά αξιοθέατα έλαβαν μέτρα για την προστασία των επισκεπτών και των εργαζομένων. Το Βασιλικό Αστεροσκοπείο του Γκρίνουιτς και ο Πύργος του Λονδίνου έκλεισαν ενώ το Βρετανικό Μουσείο ανέφερε ότι ενδέχεται να κλείσει κάποιες αίθουσές του λόγω της ζέστης.

Σε μια αγορά του κεντρικού Λονδίνου, μάγειρες σε καντίνες που φτιάχνουν και πουλάνε ζεστά εδέσματα μίλησαν για το πόσο δύσκολο είναι να αντέξουν τη ζέστη. Ο Γουίλ Έβανς, ιδιοκτήτης μιας καντίνας με τουρκικό φαγητό, σκουπιζόταν με πετσέτες βουτηγμένες σε κρύο νερό. «Με δροσίζουν για 15-20 λεπτά, μετά πρέπει να ξαναρχίσω», είπε. Δεν βοηθά και η μαύρη τέντα της καντίνας που μετατρέπει τον χώρο εργασίας του «σε φούρνο», εξήγησε.

«Έχει 43 βαθμούς εδώ, επειδή χρησιμοποιούμε φριτέζες για να τηγανίζουμε το κοτόπουλο», είπε από την πλευρά του ο Ραϊνάι Αλμέιδα, ένας άνδρας από τον Ισημερινό. «Είναι δύσκολο να δουλεύεις εδώ. Κάθε χρόνο, η κατάσταση χειροτερεύει», είπε, ζητώντας από την κυβέρνηση και τους κατοίκους «να σκεφθούν» και «να βρουν μια λύση» γιατί διαφορετικά «θα είναι αδύνατον να ζήσει κανείς εδώ», πρόσθεσε.

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Πηγή: ΑΠΕ