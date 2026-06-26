H αναπαράσταση, αυτό το Σαββατοκύριακο, της μάχης του Βατερλό το 1815 --που κατέληξε με την ήττα και εξορία του Γάλλου αυτοκράτορα Ναπολέοντα Βοναπάρτη-- έχει ακυρωθεί ως αποτέλεσμα των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, όπως δήλωσαν σήμερα οι διοργανωτές και οι τοπικές διοικητικές αρχές.

Η αναπαράσταση της τελικής ήττας του στρατού του Βοναπάρτη εναντίον του υπό βρετανική ηγεσία ευρωπαϊκού συνασπισμού στις 18 Ιουνίου 1815, προσελκύει χιλιάδες ανθρώπους στην ύπαιθρο του προαστίου των Βρυξελλών κάθε χρόνο τον Ιούνιο.

Όπως και μεγάλο μέρος της Ευρώπης, η χώρα ζει σε συνθήκες ακραίας ζέστης: το ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Ιούνιο μπορεί να ξεπεραστεί σήμερα.

"Λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της μετεωρολογικής κατάστασης (...) φαίνεται πως η διατήρηση της εκδήλωσης δεν θα επέτρεπε πλέον να διασφαλιστούν οι συνθήκες ασφαλείας που θεωρούμε απαραίτητες", γράφουν οι διοργανωτές.

"Αν αυτή η σελίδα της Ιστορίας μας δεν μπορέσει να γραφτεί αυτό το Σαββατοκύριακο, γνωρίζουμε ήδη ότι θα ξαναβρεθούμε μαζί την επόμενη χρονιά", αναφέρουν ακόμη.

Το θερμόμετρο έδειχνε γύρω στους 34 βαθμούς Κελσίου σήμερα το μεσημέρι στις Βρυξέλλες και η θερμοκρασία αναμένεται να φθάσει στη διάρκεια της ημέρας μέχρι τους 40 βαθμούς στο ανατολικό Βέλγιο. Δεν αναμένεται να πέσει κάτω από τους 30 βαθμούς πριν από την Κυριακή το νωρίτερο.

Πηγή: ΑΠΕ