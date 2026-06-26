«Ο Θεός δεν ευλογεί ποτέ τον πόλεμο, πρέπει να λύσουμε τις διαμάχες μας ως άνθρωποι και όχι ως ζώα με υπερτεχνολογικά όπλα» τόνισε ο πάπας Λέων ΙΔ', απευθυνόμενος στους καθολικούς καρδινάλιους από όλο τον κόσμο, οι οποίοι τις ημέρες αυτές παίρνουν μέρος σε έκτακτη συνέλευση που οργανώνεται στο Βατικανό. «Ο πόλεμος δεν είναι ποτέ αντάξιος του ανθρώπου», είπε χαρακτηριστικά ο Λέων.

Ο πάπας εξήρε, παράλληλα, την σημασία της εκκλησιαστικής συνοδικότητας, υπογραμμίζοντας ότι «δεν πρόκειται, κυρίως, για μια σειρά διαδικασιών, αλλά για μια στάση, ένα άνοιγμα, μια διάθεση κατανόησης».

Ο Αμερικανός πάπας ζήτησε την «ανοικτή, δημόσια και ξεκάθαρη υποστήριξη των καρδιναλίων». «Νιώθω την ανάγκη να νιώσω ότι με στηρίζετε σαν αδέλφια», είπε ο ποντίφικας και εξήγησε ότι δεν μπορεί να ολοκληρώσει μόνος του την αποστολή του, διότι χρειάζεται την ειλικρινή, ελεύθερη και πιστή υποστήριξη όλων των καρδιναλίων.

Αναφερόμενος, τέλος, στους πολιούχους της Αιώνιας Πόλης Αποστόλους Πέτρο και Παύλο( η μνήμη των οποίων τιμάται στις 29 Ιουνίου) υπογράμμισε ότι «το παράδειγμά τους, μας ενθαρρύνει να μοιραστούμε όλοι, με την πίστη, την πραγματική ελευθερία»

Πηγή: ΑΠΕ