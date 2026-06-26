Λιγότερα πλοία διέσχισαν το Στενό του Ορμούζ σήμερα συγκριτικά με προηγούμενες μέρες, μερικές ώρες αφότου πλοίο που τελεί υπό τη διαχείριση ταϊβανέζικης εταιρίας δέχθηκε επίθεση, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων.

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΔΝΟ) ανέστειλε προσωρινά την επιχείρηση για απομάκρυνση εκατοντάδων πλοίων και χιλιάδων ναυτικών στον Κόλπο μετά τις ζημιές που υπέστη το πλοίο στην επίθεση στη θαλάσσια δίοδο ανοικτά του Ομάν.

Ωστόσο, τουλάχιστον τέσσερα τάνκερ, μεταξύ των οποίων τρία πολύ μεγάλα δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού, που μπορούν να μεταφέρουν το καθένα μέγιστη ποσότητα 2 εκατ. βαρελιών πετρελαίου, εισήλθαν στον Κόλπο για να παραλάβουν πετρέλαιο, σύμφωνα με σημερινά στοιχεία της LSEG και του MarineTraffic.

Δύο άλλα σούπερ τάνκερ εισήλθαν στο Στενό για να παραλάβουν ιρανικό πετρέλαιο, σύμφωνα με άλλα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων, ενώ άλλο δεξαμενόπλοιο βγήκε από το Στενό με 2 εκατ. βαρέλια πετρελαίου ανοικτά του Ομάν, σύμφωνα με ανάλυση της Kpler.

Οι αγοραστές πετρελαίου ελπίζουν να εξασφαλίσουν αποθέματα ύστερα από μήνες προβλημάτων που προκλήθηκαν από τον πόλεμο στο Ιράν μετά τη συμφωνία για κατάπαυση πυρός που συνήφθη μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης. Οι τιμές του αργού σημείωσαν πτώση άνω του 3% σήμερα και οδεύουν προς μεγάλες απώλειες σε εβδομαδιαία βάση.

Πριν το ξέσπασμα της σύγκρουσης, οι συνολικές διελεύσεις κατά μέσο την ημέρα ήταν 125 πλοία. Η ταϊβανέζικη Evergreen Marine δήλωσε σήμερα ότι το πλοίο που τελεί υπό τη διαχείρισή της χτυπήθηκε κοντά στο Ομάν από «άγνωστο βλήμα» μετά τις δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων στο Reuters χθες ότι το Ιράν έβαλε κατά του πλοίου.

«Η επίθεση είναι πισωγύρισμα στα σχέδια για τον απεγκλωβισμό πλοίων και την επανέναρξη της διαμετακόμισης μέσω του Στενού του Ορμούζ, αν και πάλι αναμένονται κάποιες μεταφορές», δήλωσε ο Γιάκομπο Λάρσεν, επικεφαλής ασφάλειας στη ναυτιλιακή ένωση BIMCO.

Η κίνηση των δεξαμενοπλοίων, που περιλαμβάνει πλοία μεταφοράς αργού, πετρελαϊκών και χημικών προϊόντων, έφθασε σήμερα τις 13 διελεύσεις και προς τις δύο κατευθύνσεις, συγκριτικά με 24 χθες και 27 πλοία την Τετάρτη, ο μεγαλύτερος αριθμός από τότε που ξέσπασε η σύγκρουση με αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με ανάλυση της Kpler.

Πηγή: ΑΠΕ