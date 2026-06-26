Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη επίσημης έρευνας κατά του φαρμακευτικού κολοσσού Sanofi για πιθανή παραβίαση των κανόνων του ανταγωνισμού στην αγορά των αντιγριπικών εμβολίων.

Ο όμιλος θεωρείται ύποπτος για κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης του στην αγορά πραγματοποιώντας εκστρατεία δυσφήμησης του εμβολίου Fluad, της αυστραλιανής εταιρείας CSL Seqirus, ανταγωνιστή του δικού της εμβολίου Efluelda.

«Η Κομισιόν υποψιάζεται ότι η Sanofi πραγματοποίησε παραπλανητική εκστρατεία με στόχο την δυσφήμηση του εμβολίου Fluad παρουσιάζοντάς το ως κατώτερο του Efluelda, σε αντίθεση με τις εθνικές συστάσεις εμβολιασμού πολλών κρατών μελών», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η εκστρατεία της Sanofi απευθυνόταν κυρίως προς τους επαγγελματίες της υγείας στην Γερμανία και την Γαλλία.

Ο γαλλικός όμιλος αρνήθηκε σε δήλωσή του προς το AFP οποιαδήποτε παράνομη πρακτική.

«Η Sanofi πιστεύει ότι ενήργησε και συνεχίζει να ενεργεί, σε πλήρη συμμόρφωση με το σύνολο των εφαρμοστέων νόμων και ρυθμίσεων, περιλαμβανομένου του δικαίου του ανταγωνισμού», διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του ομίλου.

«Η έναρξη επίσημης έρευνας συνιστά διαδικαστικό βήμα και ουδόλως προδικάζει την έκβαση της έρευνας. Η Sanofi παραμένει προσηλωμένη στον θεμιτό ανταγωνισμό και στην διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμα εμβόλια».

Αν οι υποψίες επιβεβαιωθούν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται να επιβάλει κατά της Sanofi κυρώσεις για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, υπό την μορφή προστίμου.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας, η Sanofi μπορεί να προτείνει την ανάληψη δεσμεύσεων για την άρση των υποψιών της Κομισιόν.



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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ