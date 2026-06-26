Κατά τη διετία 2024 -2025, ως αποτέλεσμα των κοινών δράσεων των Τελωνειακών Διοικήσεων στην ΕΕ κατασχέθηκαν 134,5 τόνοι κοκαΐνης, 13,1 τόνοι κάνναβης, 18 εκατομμύρια τεμάχια τσιγάρων και 9,8 εκατομμύρια ευρώ ως αδήλωτα ρευστά διαθέσιμα, αναφέρει το Τμήμα Τελωνείων σε ανακοίνωση με τη σύνοψη αποτελεσμάτων του 12ου Σχεδίου Δράσης (2024-2025) της Ομάδας Εργασίας Επιβολής του Νόμου (Τελωνεία) του Συμβουλίου ΕΕ.

Όπως αναφέρεται, στο πλαίσιο της ανάληψης της Προεδρίας της Ομάδας Εργασίας Επιβολής του Νόμου – Τελωνεία (LEWP-C) του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, η οποία συνέπεσε και με την ολοκλήρωση του 12ου Σχεδίου Δράσης της εν λόγω Ομάδας Εργασία, η Κυπριακή Προεδρία με δική της πρωτοβουλία ανέλαβε τη δημιουργία μίας σύνοψης των αποτελεσμάτων του 12ου Σχεδίου Δράσης και την αποτύπωση αυτών σε ένα μονοσέλιδο δελτίο δεδομένων, με την εν λόγω σύνοψη και το μονοσέλιδο γραφικό δελτίο δεδομένων να πραγματοποιούνται για πρώτη φορά στην ιστορία της υπό αναφοράς Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου.

Σύμφωνα με το Τμήμα, το 12ο Σχέδιο Δράσης υπό την Ομάδα Εργασία Επιβολής του Νόμου – Τελωνεία είχε διάρκεια από την 1η Ιανουαρίου του 2024 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2025. Γενικός στόχος των σχεδίων δράσης είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των τελωνειακών διοικήσεων των κρατών μελών στον αγώνα κατά της διεθνούς διακίνησης αγαθών, αντιμετωπίζοντας από κοινού τις εντοπισμένες απειλές και σε συνεργασία με άλλες αρχές επιβολής του νόμου, αναφέρεται.

Σημειώνεται ότι το 12ο Σχέδιο Δράσης αποτελείο από 10 διαφορετικές δράσεις με ξεχωριστή θεματική ενότητα για την κάθε μία εξ αυτών, όπως την ενίσχυση της δέσμευσης των ευρωπαϊκών τελωνειακών διοικήσεων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος ρευστών διαθεσίμων (με επικεφαλής τη Γαλλία), την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών κινδύνου σχετικά με μαζικές αποστολές εμπορευμάτων που παραβιάζουν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (με επικεφαλής την Κροατία) και την τελωνειακή χρηματοοικονομική απάτη (δήλωση δασμολογητέας αξίας χαμηλότερης της πραγματικής με επικεφαλής την Ουγγαρία)

Οι δράσεις του Σχεδίου αφορούσαν επίσης στην παράνομη παραγωγή, λαθρεμπόριο και εμπόριο προϊόντων καπνού (με επικεφαλής την Ιρλανδία), την παράνομη παραγωγή και διακίνηση κάνναβης (επίσης επικεφαλής η Ιρλανδία), τη διακίνηση κοκαΐνης σε θαλάσσιες αποστολές (επικεφαλής η Ισπανία), την τελωνειακή/φορολογική απάτη και ενσωμάτωση μη παρεμβατικού εξοπλισμού επιθεώρησης για το ηλεκτρονικό εμπόριο (επικεφαλής το Βέλγιο), το φόρουμ για την επιβολή του στρατηγικού ελέγχου των εμπορικών συναλλαγών (STENFOR) (επικεφαλής η Γερμανία), τη συνεργασία μεταξύ των τελωνείων και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) (επικεφαλής η Ισπανία) και την αξιολόγηση της στρατηγικής για την τελωνειακή συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου και της συμβολής της στην εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ (επικεφαλής η Ουγγαρία).

Όπως αναφέρεται, κατά την ολοκλήρωση της κάθε δράσης οι χώρες που είχαν αναλάβει ως επικεφαλής συνέταξαν και υπέβαλαν προς έγκριση στην Ομάδα Εργασίας Επιβολής του Νόμου – Τελωνεία τις τελικές τους εκθέσεις με τα σημαντικότερα αποτελέσματα και συμπεράσματα που προέκυψαν κατά την εκτέλεση της δράσης.

Η σύμπτυξη των 10 τελικών εκθέσεων σε ένα μονοσέλιδο γραφικό απαιτούσε την συγκέντρωση, μελέτη και αξιολόγηση των τελικών αναφορών από τις 10 δράσεις που ολοκληρώθηκαν στο 12ο Σχέδιο Δράσης, την εξαγωγή των κύριων αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων τόσο σε ποσοτικό όσο και ποιοτικό επίπεδο και την αποτύπωση τους σε ένα μονοσέλιδο γραφικό δελτίο δεδομένων (FactSheet), το οποίο παρουσιάζει με μια ματιά το έργο που έχει επιτελεστεί από ένα ολοκληρωμένο κύκλο δράσης της Ομάδας Εργασίας Επιβολής του Νόμου – Τελωνεία, καταλήγει το Τμήμα Τελωνείων.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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