Το matcha, η λεπτοαλεσμένη σκόνη πράσινου τσαγιού με βαθιές ρίζες στην κινεζική παράδοση, εξελίσσεται σε έναν από τους πιο δυναμικούς μοχλούς ανάπτυξης της επαρχίας Γκουιτζόου στη νοτιοδυτική Κίνα, δημιουργώντας μια νέα αγορά που εκτείνεται από τα τρόφιμα μέχρι τον τουρισμό.

Αφορμή για τη νέα έκρηξη δημοτικότητας αποτέλεσε ένα ιδιαίτερο προϊόν: στιγμιαία noodles από γλυκοπατάτα με γεύση matcha. Το προϊόν διατήρησε την παραδοσιακή πικάντικη και ξινή γεύση του, ενώ η προσθήκη του matcha πρόσφερε πιο φρέσκο άρωμα και πιο ισορροπημένη γεύση.

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του κινεζικού Xinua, η ανταπόκριση των καταναλωτών ήταν εντυπωσιακή. Μέσα στον πρώτο μήνα κυκλοφορίας καταγράφηκαν περισσότερες από 200.000 παραγγελίες, με τις πωλήσεις να ξεπερνούν τα 6 εκατομμύρια γιουάν (περίπου 880.000 δολάρια).

Η Κίνα παράγει το 60% του παγκόσμιου matcha

Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε μια ήδη ανεπτυγμένη βιομηχανία παραγωγής. Σύμφωνα με την China Tea Marketing Association, η κινεζική παραγωγή matcha ξεπέρασε τους 12.000 τόνους το 2025, αντιστοιχώντας περίπου στο 60% της παγκόσμιας παραγωγής.

Η Gui Tea Group, με έδρα την πόλη Τονγκρέν, πούλησε περισσότερους από 2.500 τόνους matcha το 2025, με κύκλο εργασιών άνω των 500 εκατ. γιουάν. Τα προϊόντα της εξάγονται σε περισσότερες από 50 χώρες, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία και η Ινδονησία.

Από το τσάι στα γλυκά και τα σνακ

Οι παραγωγοί δεν περιορίζονται πλέον στα παραδοσιακά ροφήματα. Το matcha χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο σε σοκολάτες, μπισκότα, παγωτά, αναψυκτικά, ζελέ, αποξηραμένα φρούτα, σνακ και άλλα συσκευασμένα τρόφιμα.

Το 2025 ολοκληρώθηκε μια νέα μονάδα παραγωγής τροφίμων με βάση το matcha, η οποία διαθέτει τέσσερις γραμμές παραγωγής και περισσότερα από 30 διαφορετικά προϊόντα.

Οι λιανικές πωλήσεις της εταιρείας έφτασαν τα 100 εκατ. γιουάν το 2025, ενώ στόχος είναι να τριπλασιαστούν μέσα στο 2026.

Το matcha γίνεται τουριστική εμπειρία

Η αυξανόμενη δημοτικότητα του προϊόντος ενισχύει και τον τουρισμό στην περιοχή.

Στους πρόποδες του όρους Φαντζίνγκσαν, που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, άνοιξε πρόσφατα κατάστημα αφιερωμένο αποκλειστικά στο matcha, προσφέροντας περισσότερα από 20 διαφορετικά προϊόντα, από παγωτό και milk tea μέχρι μπίρα, noodles και επιδόρπια.

Περίπου το 80% των πελατών προέρχεται από άλλες περιοχές της Κίνας, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι το matcha εξελίσσεται σε σημαντικό πόλο έλξης για την τοπική οικονομία.

Η παράδοση συναντά τη σύγχρονη αγορά

Σύμφωνα με τους επιχειρηματίες του κλάδου, η σημερινή άνθηση του matcha αναβιώνει την παραδοσιακή κινεζική τεχνική παρασκευής τσαγιού «diancha», η οποία ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη κατά τη δυναστεία των Σονγκ (960-1279).

Παράλληλα, μεγάλες αλυσίδες λιανικής, όπως η Walmart, έχουν ήδη λανσάρει ειδικές σειρές προϊόντων με matcha, αξιοποιώντας πρώτη ύλη από την Γκουιτζόου και άλλες μεγάλες περιοχές παραγωγής της Κίνας.