Αντιδράσεις προκαλούν στην Τουρκία οι απορρίψεις αιτήσεων δημοσιογράφων για να λάβουν διαπίστευση για δημοσιογραφική κάλυψη της επικείμενης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Ο αρθρογράφος της εφημερίδας Nefes, Ντενίζ Ζεϊρέκ, σημείωσε ότι η αίτησή του απορρίφθηκε από την υπηρεσία διαπιστεύσεων του ΝΑΤΟ, με το μήνυμα ότι «οι λόγοι της απόφασης δεν μπορούν να κοινοποιηθούν» και ότι η απόφαση είναι οριστική.

Ο Ζεϊρέκ υποστήριξε ότι ο κατάλογος των διαπιστευμένων δημοσιογράφων ενδέχεται να καταρτίστηκε σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται, το σύστημα του ΝΑΤΟ συγκέντρωσε τις αιτήσεις και απέστειλε τον κατάλογο στην Άγκυρα, πριν τις τελικές εγκρίσεις. Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως.

Ο δημοσιογράφος Μουράτ Γετκίν ανέφερε στο Yetkin Report ότι τόσο το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών όσο και η Διεύθυνση Επικοινωνίας της Προεδρίας αρνούνται οποιαδήποτε συμμετοχή στη διαδικασία διαπιστεύσεων.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μουχαμέντ Βεφά, απορρίφθηκαν οι αιτήσεις των Ισμαήλ Χαλίς, Ερσίν Τσελίκ και Γιασεμίν Τσαγλαγιάν, καθώς και αρκετών ακόμη δημοσιογράφων, μεταξύ των οποίων και αυτές εργαζομένων σε φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης.

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