Λίγο πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία αναμένεται να φέρει στο ίδιο τραπέζι τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Ντόναλντ Τραμπ, η αντιπολιτευόμενη εφημερίδα Τζουμχουριέτ υποστηρίζει ότι στην τουρκική πρωτεύουσα δεν υπάρχει προσδοκία πως θα επιλυθούν τα σημαντικότερα ανοιχτά ζητήματα με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα F-35, στα εκσυγχρονισμένα F-16 και στους κινητήρες του τουρκικού μαχητικού KAAN, χωρίς όμως να αναμένονται ουσιαστικές αποφάσεις κατά τη διάρκεια της Συνόδου.

Το εμπόδιο των S-400 στα F-35

Η ανάλυση υπενθυμίζει ότι η Τουρκία αποκλείστηκε από το πρόγραμμα των F-35 το 2019 λόγω της προμήθειας των ρωσικών S-400, ενώ αναφέρεται στις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ, ο οποίος είχε αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο επίλυσης του ζητήματος μέσα στους επόμενους μήνες.

Όπως σημειώνεται, ο Μπάρακ είχε δηλώσει ότι: «Πιστεύω ότι αυτό το θέμα θα λυθεί μέσα στους επόμενους 4 ή 6 μήνες».

Εκκρεμότητες και για τα F-16 και το KAAN

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι οι αμερικανοτουρκικές εκκρεμότητες δεν περιορίζονται στα F-35.

Υπενθυμίζει ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να αναμένει την ολοκλήρωση της συμφωνίας για τα F-16 Block 70 Viper, παρά την προκαταβολή που έχει ήδη καταβληθεί, ενώ σημειώνει ότι εξακολουθεί να εκκρεμεί και η έγκριση του αμερικανικού Κογκρέσου για τους κινητήρες που προορίζονται για την πρώτη παρτίδα παραγωγής του εθνικού μαχητικού KAAN.

«Ο Τραμπ έχει τη βούληση», αλλά υπάρχουν νομικά εμπόδια

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Τζουμχουριέτ, στην Άγκυρα εκτιμούν ότι η προσωπική στάση του Ντόναλντ Τραμπ δεν αρκεί για να αλλάξει την κατάσταση.

Ειδικότερα, για το ζήτημα των F-35, πηγές που επικαλείται η εφημερίδα αναφέρουν ότι: «Ο Τραμπ έχει τη βούληση». Ωστόσο, επισημαίνουν ότι ο αμερικανικός Νόμος περί Εξουσιοδότησης Εθνικής Άμυνας (NDAA) εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό θεσμικό εμπόδιο για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα.

Η ίδια εκτίμηση διατυπώνεται και για τα υπόλοιπα ανοιχτά ζητήματα, καθώς δεν αναμένονται συγκεκριμένα βήματα ούτε για τα F-16 ούτε για τους κινητήρες του KAAN, αν και δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέες πρωτοβουλίες συνεργασίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.