Ο αριθμός των θανάτων από πνιγμό στη Γαλλία από την αρχή του καύσωνα, όπου τα δύο τρίτα της χώρας είναι σε υψηλό συναγερμό, ανήλθε σε 55, ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική κυβέρνηση εκφράζοντας φόβους ότι ο απολογισμός μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω.

«Χθες (Πέμπτη) βράδυ, ήμασταν στους 55 (πνιγμούς) αλλά φοβόμαστε ότι η κατάσταση δεν θα εξελιχθεί καλά», δήλωσε η Γαλλίδα υπουργός Αθλητισμού Μαρινά Φεραρί στο franceinfo tv. Περισσότεροι από 51 εκατ. άνθρωποι έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με αφόρητα υψηλές θερμοκρασίες, κάτι που τους οδηγεί, ιδίως τους νέους, στο να αναζητήσουν δροσιά πηγαίνοντας για κολύμπι, μεταξύ άλλων σε σημεία που είναι επικίνδυνα ή όπου δεν υπάρχει επίβλεψη.



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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ