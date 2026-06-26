Ο πρωτοφανής καύσωνας που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη είναι ο πιο έντονος και εκτεταμένος που έχει καταγραφεί ποτέ στην περιοχή και δεν θα συνέβαινε χωρίς την κλιματική κρίση που προκαλείται από την καύση ορυκτών καυσίμων, προειδοποιούν επιστήμονες του διεθνούς δικτύου World Weather Attribution (WWA).

Όπως προκύπτει, σχεδόν οι μισές από τις 850 μεγαλύτερες πόλεις της Ευρώπης βιώνουν το υψηλότερο επίπεδο θερμικής καταπόνησης στην ιστορία τους. Ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών και αυξημένης υγρασίας καθιστά δυσκολότερη την ψύξη του ανθρώπινου οργανισμού μέσω της εφίδρωσης, αυξάνοντας σημαντικά τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Εν τω μεταξύ η μελέτη δημοσιοποιήθηκε παράλληλα με την καταγραφή της θερμότερης μέρας που έχει σημειωθεί ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο, Ιούνιο μήνα. Ο υδράργυρος έφτασε τους 36,4 βαθμούς Κελσίου στο Σόμερσετ, ενώ σε πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης κατεγράφη κατακόρυφη αύξηση των ιατρικών περιστατικών που σχετίζονται με τη ζέστη αλλά και θάνατοι.

Το καλοκαίρι του 2022 περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ευρώπη εξαιτίας των ακραίων θερμοκρασιών. Παρ' ότι ο απολογισμός του φετινού καύσωνα δεν έχει ακόμη γίνει, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι επιπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα σοβαρές.

Η ακραία ζέστη έχει ήδη προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στην καθημερινότητα, με σχολεία να κλείνουν, νοσοκομεία να λειτουργούν υπό ασφυκτική πίεση και σιδηροδρομικές και αεροπορικές μεταφορές να διακόπτονται σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

Η κλιματική αλλαγή εντείνει τα ακραία φαινόμενα



Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η σημερινή θερμική έξαρση είναι αισθητά ισχυρότερη σε σχέση με το παρελθόν. Ένας καύσωνας αντίστοιχης έντασης θα ήταν περίπου 2 βαθμούς Κελσίου ψυχρότερος το 2003, ενώ το 1976 – μια χρονιά που επίσης χαρακτηρίστηκε από έντονο καύσωνα – οι θερμοκρασίες θα ήταν έως και 3,5 βαθμούς χαμηλότερες.

Παράλληλα, οι εξαιρετικά θερμές νύχτες, που δυσχεραίνουν την ανάπαυση και αυξάνουν τους κινδύνους για την υγεία, είναι σήμερα περίπου 100 φορές πιθανότερες σε σχέση με το 2003.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι χωρίς άμεση μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, οι μελλοντικοί καύσωνες θα είναι ακόμη πιο ακραίοι, με αποτέλεσμα το σημερινό καλοκαίρι να θεωρείται σχετικά ήπιο σε σύγκριση με όσα αναμένονται τις επόμενες δεκαετίες.

Ο ερευνητής ακραίων καιρικών φαινομένων του Imperial College London, δρ Θεόδωρος Κίπινγκ, χαρακτήρισε το φαινόμενο τον πιο εκτεταμένο και σοβαρό καύσωνα που έχει πλήξει ποτέ τόσο μεγάλο τμήμα της Ευρώπης.

Όπως ανέφερε, μέσα στα τελευταία 50 χρόνια, διάστημα κατά το οποίο η μέση θερμοκρασία του πλανήτη έχει αυξηθεί κατά περίπου 1,1 βαθμό Κελσίου, η πιθανότητα εκδήλωσης ενός τέτοιου φαινομένου έχει αυξηθεί δραματικά.

«Ένας τέτοιος καύσωνας δεν θα μπορούσε να είχε σημειωθεί τον Ιούνιο χωρίς την κλιματική αλλαγή», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περισσότεροι από 100 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αναμένεται να βιώσουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου.

Για την αξιολόγηση του κινδύνου οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν τον δείκτη Wet Bulb Globe Temperature, ο οποίος λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τη θερμοκρασία αλλά και την υγρασία, την ηλιακή ακτινοβολία και τον άνεμο.

Η ανάλυση έδειξε ότι το 45% των ευρωπαϊκών πόλεων με πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων καταγράφει τις χειρότερες συνθήκες θερμικής καταπόνησης που έχουν σημειωθεί ποτέ.

«Η ταχύτητα με την οποία αλλάζουν οι συνθήκες είναι πραγματικά εντυπωσιακή», τόνισε ο Κίπινγκ.

ΟΗΕ: «Η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα τροφοδοτεί την κρίση»



Σχολιάζοντας τα ευρήματα της μελέτης, ο επικεφαλής του ΟΗΕ για το κλίμα, Σάιμον Στιλ, ανέφερε ότι η κλιματική αλλαγή επιταχύνεται εξαιτίας της παγκόσμιας εξάρτησης από τον άνθρακα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Όπως υπογράμμισε, η λύση βρίσκεται στην ταχύτερη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες πλέον είναι οικονομικότερες από τα ορυκτά καύσιμα, στην προστασία των δασών και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κοινωνιών απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Οι ερευνητές απέδωσαν το φαινόμενο σε έναν ισχυρό αντικυκλώνα – γνωστό ως «θερμικό θόλο» – που εγκλωβίζει τις θερμές αέριες μάζες πάνω από τη Δυτική Ευρώπη, ενώ παράλληλα μεταφέρει ακόμη θερμότερο αέρα από τη Σαχάρα.

Όπως διευκρινίζουν, παρότι το συγκεκριμένο μετεωρολογικό μοτίβο δεν είναι ασυνήθιστο για το καλοκαίρι, η ένταση του καύσωνα ενισχύεται καθοριστικά από την υπερθέρμανση του πλανήτη και όχι από φυσικές διακυμάνσεις του κλίματος ή από το φαινόμενο Ελ Νίνιο.

Η Καρολίνα Περέιρα Μαργκιντάν από το Κέντρο για το Κλίμα του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου επισήμανε ότι, μετά τον φονικό καύσωνα του 2003, πολλές ευρωπαϊκές χώρες επένδυσαν σε συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και σχέδια αντιμετώπισης.

Όπως σημείωσε, τα μέτρα αυτά έχουν αποδεδειγμένα σώσει χιλιάδες ζωές, ωστόσο δεν επαρκούν πλέον απέναντι στη διαρκώς εντεινόμενη κλιματική κρίση.



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Πηγή: skai.gr