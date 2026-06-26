Στη δημοσιότητα δόθηκαν νέες πληροφορίες για το Grand Theft Auto VI (GTA 6), λίγο μετά την έναρξη των προπαραγγελιών του σε παγκόσμιο επίπεδο. Συγκεκριμένα, η Amazon ανανέωσε την περιγραφή του επερχόμενου τίτλου της Rockstar Games, αποκαλύπτοντας στοιχεία για το gameplay.

Μεταξύ άλλων, επιβεβαιώνεται ότι οι παίκτες θα μπορούν να εναλλάσσονται ανά πάσα στιγμή μεταξύ των δύο πρωταγωνιστών του Jason και της Lucia, όπως συνέβαινε και στο GTA 5, ενώ ορισμένες αποστολές θα απαιτούν τη συνεργασία και των δύο χαρακτήρων.

Παράλληλα, πληροφορίες που έχουν κυκλοφορήσει το τελευταίο διάστημα κάνουν λόγο για αστραπιαία έως μηδαμινά loadings. Σύμφωνα με την περιγραφή, οι NPCs θα ακολουθούν τη δική τους καθημερινή ρουτίνα, ενώ ο κόσμος του παιχνιδιού θα εμπλουτίζεται συνεχώς με τυχαία γεγονότα. Επιπλέον, τα καταστήματα φαίνεται πως έχουν αναβαθμιστεί σημαντικά, προσφέροντας μεγαλύτερη αλληλεπίδραση και ενισχύοντας την αίσθηση ρεαλισμού.

Η Amazon αναφέρει επίσης ότι το GTA 6 θα αξιοποιεί γραφικά νέας γενιάς, με βελτιωμένο φωτισμό, πιο φυσικές κινήσεις των χαρακτήρων, υψηλό επίπεδο λεπτομέρειας στο περιβάλλον και δυναμικές μεταβολές των καιρικών συνθηκών. Ένα ακόμη νέο στοιχείο είναι η ενσωμάτωση social media μέσα στο παιχνίδι.

Οι χαρακτήρες θα διαθέτουν τηλέφωνο μέσω του οποίου οι παίκτες θα μπορούν να παρακολουθούν βίντεο, να ακολουθούν influencers και να ενημερώνονται για γεγονότα που εξελίσσονται στον κόσμο του παιχνιδιού. Τέλος, σύμφωνα με την περιγραφή, το GTA 6 θα διαθέτει τον μεγαλύτερο χάρτη που έχει δημιουργήσει μέχρι σήμερα η Rockstar Games. Επίσης, οι παίκτες θα μπορούν να εξερευνήσουν και άλλες περιοχές της Leonida, όπως μικρές πόλεις, παραθαλάσσιες τοποθεσίες, βάλτους και πολλές ακόμη περιοχές.