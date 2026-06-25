Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έκρινε σήμερα υπέρ του γερμανικού κολοσσού Bayer, που επιδίωκε την ακύρωση δεκάδων χιλιάδων αγωγών που είχαν κατατεθεί σε βάρος της εταιρείας και αφορούσαν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου από τη χρήση του ζιζανιοκτόνου Roundup, το οποίο παρασκευάζεται από τη θυγατρική της, τη Monsanto.

Οι επτά από τους εννέα δικαστές έκριναν ότι δεν μπορεί να καταλογιστεί ευθύνη στην παρασκευάστρια εταιρεία επειδή δεν πρόσθεσε μια επιπλέον προειδοποίηση στα προϊόντα της, καθώς η ενέργεια αυτή αντιβαίνει στις προδιαγραφές που ορίζει η ομοσπονδιακή νομοθεσία των ΗΠΑ.

Η Bayer έσπευσε να χαιρετίσει την απόφαση που αφορά το Roundup, ένα ζιζανιοκτόνο με βάση τη γλυφοσάτη, ουσία που κατηγορείται για καρκινογενέσεις. Η απόφαση «αναμένεται ότι θα συμβάλει σημαντικά στον περιορισμό των νομικών προσφυγών που συνδέονται με το Roundup, έπειτα από σχεδόν μια δεκαετία δικαστικών μαχών» ανέφερε ο όμιλος στην ανακοίνωσή του.

Στο Χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, γύρω στις 17.30 (ώρα Κύπρου) η μετοχή της Bayer κατέγραφε άνοδο +15,69%.

Οι δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου ανέτρεψαν την απόφαση δικαστηρίου του Μισούρι το οποίο όρισε αποζημίωση ύψους 1,25 εκατομμυρίου δολαρίων σε έναν άνδρα, τον Τζον Ντάρνελ, ο οποίος διαγνώστηκε με λέμφωμα μη Χότζκιν έπειτα από χρόνια έκθεσης στο Roundup.

Το Ανώτατο Δικαστήριο συμφώνησε με την Bayer ότι ένας ομοσπονδιακός νόμος των ΗΠΑ που καθορίζει πώς λαμβάνουν έγκριση και τι προειδοποιήσεις περιλαμβάνουν οι ετικέτες των παρασιτοκτόνων δεν επιτρέπει στα δικαστήρια να εκδικάζουν αγωγές οι οποίες βασίζονται σε πολιτειακούς νόμους.

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είχε ταχθεί με την πλευρά της εταιρείας.

Η Bayer αγόρασε την εταιρεία Monsanto το 2018, έναντι 63 δισεκ. δολαρίων. Στα πολιτειακά και τα ομοσπονδιακά δικαστήρια των ΗΠΑ είχαν κατατεθεί περισσότερες από 100.000 αγωγές που υποστήριζαν ότι το Roundup προκαλεί καρκίνο. Η γερμανική εταιρεία και η θυγατρική της έλεγαν ότι οι αγωγές απειλούν τη δυνατότητά της να εφοδιάζει τους αγρότες με το ζιζανιοκτόνο.

Λόγω αυτού του τσουνάμι αγωγών, η Bayer αναγκάστηκε να αφαιρέσει τη γλυφοσάτη από το Roundup που προορίζεται για ευρεία κατανάλωση. Ωστόσο, σε όλες τις νομικές μάχες της επέμενε ότι η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA) των ΗΠΑ είχε διαπιστώσει κατ’ επανάληψη ότι η γλυφοσάτη δεν προκαλεί καρκίνο και ενέκρινε τις ετικέτες των προϊόντων της, χωρίς τη σχετική επισήμανση.

Ακτιβιστές για την προστασία του περιβάλλοντος και άλλοι επέκριναν την απόφαση.

«Για άλλη μια φορά, το Ανώτατο Δικαστήριο τάχθηκε με τις μεγάλες επιχειρήσεις, εναντίον των ανθρώπων και του περιβάλλοντος. Η σημερινή απόφαση είναι καταστροφή για τη δημόσια υγεία», είπε η Τάρα Χάινζεν, διευθύντρια του νομικού τμήματος της ένωσης καταναλωτών «Food and Water Watch».

«Το κακό που έκανε αυτή η απόφαση θα διαιωνίσει τον καρκίνο μας, την υπογονιμότητα και τη γενικότερη επιδημία χρόνιων ασθενειών, για τις επόμενες γενιές», σχολίασε η Κέλι Ράιερσον, συνδιευθύντρια της ομάδας πίεσης «American Regeneration» και ακτιβίστρια της «Make America Healthy Again», που στις αναρτήσεις της σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης υπογράφει με το ψευδώνυμο «Το κορίτσι της γλυφοσάτης».

Ο Νταρνέλ κατέθεσε αγωγή κατά της Monsanto στα πολιτειακά δικαστήρια του Μισούρι το 2019, ισχυριζόμενος ότι δεν προειδοποιούσε στις ετικέτες της για τους κινδύνους που σχετίζονται με το Roundup και τη γλυφοσάτη. Ο ίδιος διαγνώστηκε με μια σπάνια και συχνά επιθετική μορφή λεμφώματος και απέδιδε την ασθένειά του στην έκθεσή του στο ζιζανιοκτόνο, από το 1996. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, επί περίπου 20 χρόνια, ήταν ο «ψεκαστής» μιας τοπικής ένωσης στο Σεντ Λούις και φρόντιζε να εξοντώνει τα ζιζάνια στα τοπικά πάρκα, χωρίς να φορά προστατευτικό εξοπλισμό.

Οι ένορκοι τον δικαίωσαν το 2023 ενώ δύο χρόνια αργότερα κέρδισε τη δίκη και στο Εφετείο. Η Bayer προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Ορισμένοι ακτιβιστές του κινήματος Make America Healthy Again, που στηρίζει τον υπουργό Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, επέκριναν την κυβέρνηση Τραμπ γιατί τάχθηκε με την πλευρά της Bayer. Στο πλευρό της εταιρείας τάχθηκαν επίσης ορισμένες αγροτικές οργανώσεις ενώ περιβαλλοντολόγοι, εργάτες σε αγροκτήματα και ενώσεις για τη δημόσια υγεία στήριζαν τον Νταρνέλ.





US high court hands Bayer crucial victory over Roundup weedkiller https://t.co/hxwWVoflAh — Financial Times (@FT) June 25, 2026





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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ