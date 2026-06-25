Ομοσπονδιακό δικαστήριο της Βοστώνης μπλόκαρε την εφαρμογή του εκτελεστικού διατάγματος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με το οποίο τροποποιούνταν οι κανονισμοί για την ψήφο δια αλληλογραφίας, εμποδίζοντας έτσι να τεθεί σε εφαρμογή πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου που θα καθορίσουν ποιο κόμμα θα ελέγχει το Κογκρέσο.

Η δικαστής Ίντιρα Ταλουάνι δικαίωσε πολλές Πολιτείες που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς και υποστήριζαν ότι ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος προσπαθεί παρανόμως να παρέμβει στις δικαιοδοσίες τους.

Ο Τραμπ υπέγραψε την εντολή στις 31 Μαρτίου, αφού προηγουμένως ζητούσε επί χρόνια να αυστηροποιηθούν οι κανονισμοί σε ό,τι αφορά την επιστολική ψήφο και επέμενε στον ψευδή ισχυρισμό ότι η ήττα του στις εκλογές του 2020 ήταν αποτέλεσμα εκτεταμένης νοθείας.

Με βάση το Σύνταγμα των ΗΠΑ, οι Πολιτείες έχουν την αρμοδιότητα να οργανώνουν τις ομοσπονδιακές εκλογές.

Η εντολή του Τραμπ όριζε ότι το υπουργείο Εσωτερικών Ασφάλειας θα συγκεντρώσει και θα αποστείλει στις Πολιτείες έναν κατάλογο των επιβεβαιωμένων Αμερικανών πολιτών που έχουν δικαίωμα ψήφου στην καθεμία από αυτές. Το υπουργείο θα βασιζόταν σε αρχεία ιθαγένειας και πολιτογράφησης και σε άλλες ομοσπονδιακές βάσεις δεδομένων. Με το διάταγμα απαιτείται επίσης από την Ταχυδρομική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USPS) να στείλει ψηφοδέλτια στους ψηφοφόρους κάθε Πολιτείας που περιλαμβάνονται στην εγκεκριμένη λίστα της επιστολικής ψήφου. Πρόσφατα, η USPS έκανε ενέργειες για να εφαρμόσει την οδηγία του Τραμπ, ζητώντας από τις Πολιτείες να παράσχουν τα ονόματα και τους γραμμοκώδικες των ψηφοφόρων.

Ο Τραμπ ζήτησε επίσης από το υπουργείο Δικαιοσύνης να δώσει προτεραιότητα στις έρευνες και τις ποινικές διώξεις πολιτειακών και τοπικών αξιωματούχων που δίνουν ψηφοδέλτια σε πρόσωπα τα οποία «δεν πληρούν τις προϋποθέσεις» για να ψηφίσουν.

Οργανώσεις για το δικαίωμα στην ψήφο μήνυσαν την κυβέρνηση. Στα δικαστήρια προσέφυγαν επίσης 23 Πολιτείες και η Περιφέρεια της Κολούμπια, με το επιχείρημα ότι το διάταγμα του Τραμπ είναι αντισυνταγματικό και ότι ο ίδιος δεν δικαιούται να ασκήσει την προεδρική εξουσία του στη διοργάνωση των εκλογών. Οι Πολιτείες υποστήριζαν επίσης ότι αν παρέμενε σε ισχύ η εντολή του Τραμπ, θα αναγκάζονταν να αναδιαρθρώσουν τα εκλογικά συστήματά τους πριν από τις εκλογές του Νοεμβρίου, με αποτέλεσμα να προκληθεί χάος και πιθανότατα θα στερούνταν το δικαίωμα ψήφου άνθρωποι που δεν θα έπρεπε.

Η Ταλουάνι, που είχε διοριστεί σε αυτή τη θέση από τον Δημοκρατικό πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, εξέδωσε την απόφαση αφού ένας άλλος δικαστής, ο Καρλ Νίκολς, διορισμένος από τον Τραμπ στην Ουάσιγκτον, απέφυγε να εκδώσει μια προσωρινή εντολή για την αναστολή του διατάγματος. Ο Νίκολς δεν αποφάνθηκε επί της ουσίας, κρίνοντας μόνο ότι η προσφυγή των Πολιτειών ήταν πρόωρη, επειδή το διάταγμα δεν είχε ακόμη εφαρμοστεί. Οι Πολιτείες έχουν ασκήσει έφεση σε αυτήν την απόφαση.



Διαβάστε επίσης: Ρούμπιο: «Όχι» των ΗΠΑ σε τέλη διέλευσης στο Στενό του Ορμούζ





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ