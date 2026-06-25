Ένα φορτηγό πλοίο επλήγη σήμερα στη δεξιά του πλευρά από άγνωστης προέλευσης βλήμα, καθώς έπλεε 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Νταχίτ, στο Ομάν, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Εξαιτίας του πλήγματος, προκλήθηκε ζημιά στη γέφυρα του πλοίου, όχι όμως θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις, διευκρινίζεται στην ενημέρωση.

Πρόκειται για το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Ever Lovely, με σημαία Σιγκαπούρης, διευκρίνισε αργότερα η ιδιωτική εταιρεία ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών Vanguard Tech και επιβεβαίωσαν άλλες τρεις πηγές στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Οι τοπικές αρχές διερευνούν το συμβάν.

Η UKMTO συμβουλεύει τους κυβερνήτες των πλοίων που βρίσκονται στην περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αναφέρουν οποιαδήποτε δραστηριότητα θεωρούν ύποπτη.



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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ