Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, που πραγματοποιεί περιοδεία σε χώρες του Κόλπου, έκανε σήμερα λόγο για πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ.

«Πιστεύω ότι είμαστε πολύ κοντά στο να πετύχουμε μια δήλωση προθέσεως εκ μέρους των δύο χωρών», είπε σε δημοσιογράφους στο Μπαχρέιν.

Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμμετείχαν αυτήν την εβδομάδα στην Ουάσιγκτον σε έναν πέμπτο γύρο συνομιλιών με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας. «Είναι μια διαδικασία, θα χρειαστεί χρόνος, θα χρειαστεί πολλή δουλειά, όμως μπορώ να σας πως ότι για πρώτη φορά εδώ και 30 χρόνια, η κυβέρνηση του Λιβάνου μιλάει ευθέως με την ισραηλινή κυβέρνηση», είπε ο Ρούμπιο.

Υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, Λιβανέζοι και Ισραηλινοί αξιωματούχοι ξεκίνησαν συνομιλίες από τον Απρίλιο, για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες. Οι ΗΠΑ και ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν λένε ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι ξεχωριστές από εκείνες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, αν και το Ιράν συνδέει τους δύο πολέμους.

Οι συνομιλίες αυτής της εβδομάδας ολοκληρώνονται σήμερα και ήταν αφιερωμένες στη δημιουργία «πιλοτικών ζωνών» που θα ελέγχονται από τον στρατό του Λιβάνου.





❗️🇺🇸 State Sec Rubio Says Israel & Lebanon Are Speaking Directly For First Time In 30 Years



"I think we are very close in our hopes of getting a commitment of interest, of intent between the two countries." pic.twitter.com/JsQgt9yY82 — RT_India (@RT_India_news) June 25, 2026



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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ